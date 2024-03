Casette, la demolizione è legittima 

L’ordinanza del Comune di Muravera di demolizione e sgombero delle 136 casette mobili presenti all’interno del campeggio comunale Le Dune di Costa Rei era corretta perché quelle case non avevano le necessarie autorizzazioni. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sezione settima) che ha rigettato il ricorso della cooperativa Cooreyturs che da oltre vent’anni gestiva la struttura e messo la parola fine ad una tribolata vicenda iniziata nel 2019 con una sentenza destinata a fare giurisprudenza.

Il ricorso

La Cooreyturs, difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano e Nicola Norfo, aveva fatto presente che «le case mobili non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici» e che tanto meno il Comune avrebbe potuto disporre la demolizione delle strutture lignee presenti sull’area, «trattandosi di interventi leggeri, realizzati al solo scopo di offrire zone d’ombra».

La sentenza

Nella sentenza viene invece messo in evidenza che «gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Muravera hanno dimostrato che si trattava di organismi stabilmente ancorati al suolo, non tutti dotati di un meccanismo funzionante di rotazione, completi di verande e privi di un sistema di rapida attivazione per l’allaccio e il distacco dalle condotte fognarie installate». Inoltre «risultano presenti sull’area da lungo tempo, dunque non possono definirsi precari e, a maggior ragione, non possono dirsi diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee». E ancora: «Le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, sono soggette ad attività di edilizia libera a condizione che siano tempestivamente rimosse al cessare dell'esigenza: l'opera “‘precaria” non rimossa è una “nuova costruzione”’ e necessita, in quanto tale, di permesso di costruire». Infine, «in considerazione della notevole estensione che la struttura ricettiva aveva avuto, con la erezione di più di 150 unità abitative (questo è il numero risultante dall’ultimo accesso), essa aveva anche verosimilmente perso la qualifica di “campeggio” per assumere quella diversa di “villaggio turistico”». E dunque si prospettava «una nuova configurazione tipologica della struttura ricettiva che necessitava verosimilmente di ulteriori provvedimenti autorizzatori». Autorizzazioni che non c’erano e quindi le opere, in mancanza di queste, sono da considerarsi abusive.

Il Comune di Muravera (che non si è costituito in giudizio) è rientrato in possesso del campeggio nel 2022 in seguito alla prima sentenza del Tar. Nei prossimi giorni si dovrebbe procedere con la pubblicazione di un nuovo bando per l’affidamento in gestione della struttura. I primi due bandi, infatti, sono andati deserti. Il campeggio è chiuso oramai da tre anni.