Casette in legno per le serate a Costa Rei 

Le dieci casette in legno acquistate due anni fa dal Comune di Muravera (e lasciate in parte incustodite nel piazzale ex De Vizia) sono state affidate in gestione sino al 30 settembre al centro commerciale naturale di Costa Rei che le utilizzerà per le serate estive in piazza Colombo e in piazza Mercato. «Sarà il centro commerciale – spiega il sindaco di Muravera Salvatore Piu – a farsi carico anche della manutenzione. Purtroppo una delle dieci casette è stata distrutta dai vandali e non è più recuperabile».

Il giallo

Proprio sulla mancata cura delle casette nei giorni scorsi un cittadino con una lettera si è scagliato contro il Comune per denunciare la mancata custodia e, di conseguenza, un presunto danno erariale. Cittadino che si è firmato a nome dell’associazione Cittadinanza Attiva senza però che l’associazione ne fosse a conoscenza. «Riteniamo un fatto molto grave – spiega il segretario regionale di Cittadinanza Attiva Giorgio Vidili – che qualcuno usi impropriamente il nostro nome. Stiamo valutando di inoltrare una denuncia per cercare di risalire al responsabile». Fra le accuse veniva messo in evidenza che «le dieci casette si trovano in palese stato di abbandono nel piazzale adiacente la ditta Cosir. Alcune hanno subìto atti di vandalismo, altre risultano piegate dal sole e dalla pioggia. Le stesse, a breve, non saranno più in grado di essere trasportate per un eventuale utilizzo e verranno definitivamente dichiarate fuori uso».

Il sindaco

Accuse che per il sindaco Piu «non hanno né capo né coda» dal momento che nove casette su dieci saranno presto utilizzate di nuovo.

Le casette furono acquistate dalla Pro Loco (con i soldi del Comune) per ventimila euro nel dicembre del 2022 e sarebbero dovute servire in occasione di particolari eventi organizzati dalla stessa associazione. Così come effettivamente è accaduto. Poi il “parcheggio” per sei casette nel piazzale ex De Vizia, mentre altre quattro sono in piazza Europa (una è stata adibita a punto di informazioni turistiche). Adesso la delibera della Giunta comunale dove viene messo in evidenza che nove casette sono state acquisite al patrimonio comunale (viene accettata la donazione da parte della Pro Loco). Otto di queste saranno affidate temporaneamente al centro commerciale di Costa Rei. Dopo il 30 settembre si procederà con una manifestazione di interesse aperta a tutti.

