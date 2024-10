Casetta aperta ma piena di pericoli 

Nuoro città costellata di ruderi pericolanti. Privati e comunali, il pericolo crollo è sempre dietro l’angolo. Nelle aree private, dopo la tragedia di Patrick Zola e Ythan Romano, i ragazzi uccisi ad aprile dal crollo di un vecchio edificio di via Dessanay, sono camparsi telecamere e cartelli con il divieto di accesso. Invece, nella casetta comunale nel parco di Tanca Manna, nel quartiere del Nuraghe, nulla vieta l'accesso, nemmeno un nastro segnaletico. Giovani e non puntualmente si recano nel rudere a trascorrere il loro tempo, con il rischio di incappare in sventure.

I pericoli

La tragedia di Pasquetta che s’è portato via Patrick Zola di 15 anni e Ythan Romano di 13 rappresenta un monito indelebile. Dopo quella sconvolgente vicenda vari stabili sono stati messi in sicurezza - compreso quello del luogo della tragedia - in modo tempestivo con i mezzi, anche più economici, a disposizione, dai nastri alla chiusura degli ingressi che portano all’interno delle casette. Ciò è avvenuto in particolare nei ruderi di aree private, da parte dei proprietari scossi e allarmati, mentre per quanto riguarda gli immobili comunali o pubblici si è intervenuto solo in alcuni casi.

Edifici pubblici

Nelle aree pubbliche serve un intervento adeguato in una vecchia costruzione all’interno della pineta di Ugolio, nel passaggio al livello della ferrovia, in parte anche nel mulino Gallisay che è chiuso ma l’accesso resta possibile. E poi nel parco di Tanca Manna, nella casetta abitualmente frequentata da giovanissimi e altre persone alla ricerca di un riparo isolato, sebbene poco sicuro. In questi luoghi incustoditi, ragazzi e ragazze trascorrono giornate indisturbati, spesso incuranti dei pericoli.

Il progetto

Per il piccolo stabile di Tanca Manna era previsto un progetto di recupero. L’obiettivo era quello di trasformarlo in un centro museale nel mezzo del parco, da ricollegare all’area archeologica vicina. La proposta era stata inserita nel Piano delle periferie anche per riqualificare il rione portando un servizio in un’area spesso abbandonata, tra rifiuti e degrado. Ora molti nuoresi allarmati vorrebbero che quanto prima fosse chiuso l’accesso alla casetta che presenta già dei piccoli crolli nel solaio. Nei giorni scorsi il commissario del Comune Giovanni Pirisi ha preso in carico la vicenda.

