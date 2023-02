Casermette, sfuma la rinascita 

Un’attesa che non sorprende i residenti del compendio: «Da sempre si continua a rimandare la riqualificazione di un’area che versa in condizioni pietose. - spiega Oscar Agus, residente e componente del comitato “Ex Casermette” - È sufficiente recarsi a fare un giro fra le abitazioni per rendersi conto della situazione di degrado in cui versano la gran parte delle costruzioni e dell’area circostante. Devo ammettere che ormai non mi sorprendono più i continui slittamenti dei lavori».

Sembrava tutto pronto grazie ad un finanziamento regionale di 2 milioni e 700 mila euro, destinati al rifacimento completo delle due palazzine in piazza Buozzi: «Ma l’aumento dei costi dei materiali ha comportato la rimodulazione dello stesso progetto. - svela l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi - Non appena arriverà il via libera da parte della Regione, si interverrà con il primo step su una delle due palazzine». Un primo lotto di lavori in cui si metterà mano ad uno stabile comprendente 12 appartamenti. «Renderemo l’edificio più sicuro, migliorando lo standard abitativo e adeguato alle esigenze dei residenti, grazie anche all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’efficientamento energetico. Siamo solo in attesa del benestare della Regione, siamo pronti ad aggiudicare i lavori anche nell’immediato».

La Giunta comunale approva il progetto relativo alla riqualificazione del compendio delle “Ex Casermette”, ma i lavori non possono essere aggiudicati senza il via libera da parte della Regione. L’iter della burocrazia rimanda ancora degli interventi attesi da anni e per il momento sfuma ancora il sogno di riqualificazione del quartiere.

L'attesa

La delusione

Per Matteo Medda, portavoce del comitato, non ci si può permettere di annunciare periodicamente l’inizio degli interventi sul compendio, quando puntualmente vengono disattese le promesse: «Siamo alle solite - racconta - questi lavori vengono sempre rimandati per un motivo o per un altro. Intanto la situazione continua ad essere critica e a peggiorare e spero davvero che quegli stabili continuino a reggere, perché versano davvero in condizioni deplorevoli. Parlo anche a nome di tutte quelle famiglie che nel tempo, considerati i rischi strutturali, sono state costrette a degli spostamenti, pagando di tasca propria i traslochi, persone anziane che hanno subito e subiscono dei disagi che non meritano». La delusione dei mancati interventi è anche nelle parole della pensionata Maria Beatrice Congiu: «Da tempo denuncio lo stato di degrado in cui versano le abitazioni di via Carloforte. - dichiara - Con le cattive condizioni meteorologiche la mia casa rischia sempre di allagarsi, sono circondata dal fango, in certi giorni è persino difficile raggiungere la macchina parcheggiata fuori. Nessuno è mai intervenuto per trovare una soluzione».

