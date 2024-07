Caserme, pulizie una volta al mese 

La pulizia dei bagni? Una volta la settimana, mentre i pavimenti una volta al mese. Pulizie ridotte al minimo essenziale in nome del risparmio nelle caserme dei carabinieri della provincia di Nuoro, dove il primo aprile c’è stato il cambio appalto con la riduzione dell’orario di lavoro del 30 per cento per le addette e pure dello stipendio. Anche nella caserme dove i militari vivono 24 ore su 24 o in quelle dove quasi quotidianamente sono impegnati in campagna e nel controllo degli ovili le regole sono le stesse.

La denuncia arriva dalla Uil Trasporti, con Sara Demurtas. L’argomento è arrivato sino al tavolo del prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, ma dal ministero dell’Interno la risposta è stata senza uscita: «Il budget individuato è quello» e dalle caserme «non ci sarebbero state lamentele per il taglio». I lavoratori ora potrebbero pensare allo stato di agitazione.

L’incontro

«Il 16 maggio su richiesta unitaria dei sindacati Cigl, Cisl e Uil siamo stati convocati in Prefettura, alla presenza dell’azienda, dove abbiamo esposto tutte le problematiche. C’erano buone speranze di poter riottenere ciò che ci era stato tolto, ma ad oggi le risposte che sono arrivate dal Ministero tramite la Prefettura - afferma Demurtas - lasciano poco spazio a una soluzione». A vincere il nuovo appalto la Gsi di Colleretto Giocosa in provincia di Torino, che ha preso il posto della Nuova Vedetta di Tortolì. I sindacati puntano l’indice contro il taglio. «Si è passati da un livello di pulizia chiamato standard A ad uno D, dove si riducono al minimo essenziale», denuncia la Uil.

I tagli

Per fare un esempio, i pavimenti si lavano una volta al mese, prima era ogni settimana. Banditi i vetri che si lavano ogni 6 mesi, è vietato anche eliminare le ragnatele o fare la pulizia di spazi esterni. Serve un’autorizzazione per lo straordinario. Un bando che evidentemente ha equiparato una caserma di Milano con quelle dove operano, ad esempio, i Cacciatori di Sardegna, impegnati ogni giorno nelle campagne o negli ovili, e che per ovvie ragioni meriterebbero qualcosa di più. «Ci sono contratti di lavoro da un’ora la settimana ben più bassi della soglia del part time di 14 ore, e le lavoratrici - prosegue la Uil - sono monoreddito. A tutto questo si aggiunge il fatto che la maggior parte hanno più stazioni da pulire e la ditta non vuole riconoscere un adeguato rimborso per chilometrico». Il sindacato chiede che vengano ripristinate «le ore tolte con il nuovo appalto», lo standard di pulizia ritorni ad A e sia riconosciuto un adeguato rimborso chilometrico.

