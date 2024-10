«Caserma, struttura in condizioni disastrose» 

Dopo la sua recente istituzione, il Nuovo Sindacato Carabinieri (Nsc) si consolida nei territori, potenziando le attività a sostegno di militari e popolazione locale.

E nella giornata di lunedì, una delegazione guidata dal segretario nazionale Massimiliano Zetti, insieme a quello regionale Remo Giovanelli e al provinciale Antonio Piccirillo, ha visitato le caserme di Mamoiada, Fonni e Ottana. «È stata occasione per raccogliere le istanze dei colleghi che ci hanno accolto con calore e interesse», dice il segretario nazionale Massimiliano Zetti. Che poi ha elencato le situazioni più critiche, «quella addirittura disastrosa sotto il profilo strutturale della caserma di Mamoiada che per fortuna ha visto recentemente aprire il cantiere per il rifacimento del tetto». Sulla stessa linea il segretario regionale Giovannelli che spiega come gli edifici confortevoli siano vantaggiosi non solo al personale nelle sue attività, ma anche ai cittadini che vi fanno riferimento tutti i giorni per le più disparate tematiche. Così, il segretario provinciale Antonio Piccirillo: «L’Nsc è una nuova realtà che si prefigge di tutelare non solo gli interessi dei Carabinieri ma di tutti i cittadini, attraverso più azioni sinergiche. Abbiamo ascoltato le istanze dei nostri colleghi, tanti giovanissimi, fornendo loro preziose informazioni sul tesseramento. Visiteremo presto altre realtà».

