Caserma Polstrada, la Prefettura ottiene uno sconto sull’affitto 

Caro-affitti, la Prefettura di Cagliari chiede al Comune di Sanluri uno sconto del 15 per cento sul canone di locazione di un immobile destinato a ospitare la Polstrada. Era il 2020 quando l’Amministrazione raggiunse un accordo con i vertici regionali della Polizia stradale per il trasferimento della sede da via Carlo Felice al parco degli Scolopi, all’interno del Polo culturale. Il primo atto ufficiale della Giunta fu il via libera ai lavori di adeguamento dei locali, un contratto di affitto per 10 anni rinnovabile ed un canone annuale di 25.100 euro.

Tre anni dopo, la nota della Prefettura: “L’Agenzia del Demanio ha ritenuto l’importo stabilito elevato, rispetto ai valori ordinariamente rinvenibili nel mercato immobiliare ed ha indicato un importo netto annuo di 21.335 euro”.

Nei giorni scorsi la Giunta ha accolto la proposta e deliberato la modifica del precedente provvedimento. «Il rischio di perdere un servizio importante per il Medio Campidano – spiega il sindaco, Alberto Urpi – è prevalso sul fattore economico. Siamo per soluzioni finalizzate al mantenimento dei presidi che la città offre: in questo caso parliamo della Polizia stradale, da quasi mezzo secolo in un immobile privato non più idoneo». (s. r.)

