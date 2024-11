Caserma Loy,  la pm chiede 10 condanne  

«Non ci sono dubbi, tutti gli odierni imputati hanno prodotto una falsa attestazione che non si consuma solo con l’alterazione di un registro, ma anche con la mancata timbratura dell’uscita dal posto di lavoro non autorizzata». Con queste parole ieri la pm, Francesca Piccu, ha chiesto al Tribunale di Nuoro la condanna ad un anno e 3 mesi per dieci lavoratori del ministero della Difesa, tutti dipendenti civili dell’Esercito di stanza nella caserma Loy di Nuoro, accusati di non avere utilizzato la scheda magnetica per timbrare le uscite. L’accusa ha sottolineato i video delle telecamere all’esterno della carraia della caserma e che alle riprese delle assenze «anche per oltre un’ora (qualcuno si reca al bar) non corrispondevano le necessarie timbrature o autorizzazioni scritte». Ma per gli avvocati Pietro e Mario Silvestro Pittalis, Monica Murru e Florentina Dore «fu il comandante Davide Pace che impartì ordini verbali per le uscite. In due mesi dovevano iniziare e concludere il trasloco dall’ex caserma Loy di viale Sardegna a quella di Pratosardo. Ma non avevano nemmeno gli scatoloni» sottolineando come le riprese mostrano solo dei dipendenti «che tornano con scatoloni per imballaggi e nulla sappiamo di dove sono andati e cosa hanno fatto». A dicembre la sentenza.

