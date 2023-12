Caserma di San Bartolomeo, il ministro incontrerà Truzzu 

Riunioni politiche e un sopralluogo nel cantiere della caserma di San Bartolomeo. Oggi a Cagliari Matteo Salvini incontrerà subito a Villa Devoto (alle 9) il governatore Christian Solinas.

Un’ora più tardi, alle 10, nelle vesti di ministro delle Infrastrutture, sarà nella caserma dell’Arma dei carabinieri “Livio Duce” (Ex Cascino), in piazza San Bartolomeo: qui nel 2021 sono iniziati i lavori da 8,5 milioni per «rifunzionalizzare l’intero complesso e il comando provinciale dei carabinieri e altri reparti speciali», come era stato specificato all’epoca dall’Agenzia del Demanio. Qui Salvini si incontrerà con il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, anche lui in corsa – insieme a Solinas – per guidare la coalizione di centrodestra alle prossime regionali.

Ma il vicepremier arriva nell’Isola, soprattutto, da leader della Lega. In mattinata è in programma una riunione con il direttivo regionale del partito, all’hotel Regina Margherita, per discutere a proposito delle liste da presentare alle elezioni. Infine incontrerà consiglieri regionali e militanti della Lega a pranzo al Convento di San Giuseppe.

