Caserma dell’Arma, soldi fermi 

I soldi per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri a Burcei sono stati stanziati da tempo dallo Stato e indirizzati alla Regione che ora li dovrebbe girare al Comune: sono un milione e 900 mila euro e se ne era avuta notizia nel settembre del 2022, quasi un anno e mezzo fa. È stata scelta anche l’area: vicino alla scuola Media, dove sorgerà una struttura moderna e funzionale. Ma intanto a Burcei ancora si aspetta: i cittadini, in caso di necessità, sono costretti a spostarsi nella caserma di Sinnai che ospita anche i militari della stazione di Burcei. E in Comune la vicenda è oggetto di interrogazioni della minoranza consiliare.

«Attendiamo l’accreditamento dei fondi stanziati», dice il sindaco Simone Monni: «Non ha più senso aprire i cosiddetti uffici temporanei dei carabinieri, ricavati in alcune aule scolastiche e che ora potranno essere utilizzate per altri fini».

Un progetto finora rimasto bloccato: si parla della richiesta dell’Arma sullo stato idrogeologico dell’area che ospita la scuola. «A questo punto – dice il sindaco – abbiamo deciso di puntare sulla costruzione di una nuova caserma con una soluzione definitiva del problema». (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA