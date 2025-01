Caserma dei carabinieri, riqualificarla costerà 1,2 milioni 

Duecentocinquantamila euro subito per riqualificare la caserma dei carabinieri e altri 930mila euro (ancora da trovare) per trasformarla in un gioiellino. È il piano della Giunta comunale di Muravera che ha appena approvato un progetto da quasi 1,2 milioni di euro.

Gli interventi saranno suddivisi in tre parti.

Con il primo (per il quale si stima una spesa da 100mila euro) è previsto il recupero delle strutture portanti del piano seminterrato e la manutenzione straordinaria degli spazi interni, con esclusione del locale adibito a centrale termica. E poi il rifacimento del sistema di impermeabilizzazione della terrazza del secondo piano.

Con il secondo (spesa stimata: 150mila euro) è previsto invece il risanamento del sistema di impermeabilizzazione del cornicione, il risanamento strutturale e del sistema di impermeabilizzazione dei balconi (cortile interno), la manutenzione delle facciate e il rifacimento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Questi due interventi, secondo i programmi, dovrebbero essere portati a termine entro quest’anno. Il terzo, quello più sostanzioso, da 930mila euro si farà invece solo più avanti: prevede, fra le altre cose, un intervento sulle facciate esterne lato strada, sui bagni e sugli impianti elettrici e di illuminazione.

