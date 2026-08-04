Caserma dei carabinieri, nuovo intoppo 

Nuovo intoppo per il completamento della caserma dei carabinieri di Sanluri, in via Parigi. L’Amministrazione comunale ha approvato una modifica al contratto d’appalto a seguito della richiesta avanzata dalla direzione dei lavori e accolta dal Comune. Si tratta della necessità di apportare variazioni al progetto originariamente approvato dal Comune nel 2019. Il via libera è stato però subordinato a una condizione precisa: non superare le risorse già disponibili nel quadro economico dell’intervento di un milione e 600mila euro. Un margine è garantito dalle economie del ribasso d’asta di 219mila euro. Le modifiche riguardano una diversa e maggiori interventi rispetto a quelle previste inizialmente, con l’impegno di non alterare la natura dell’appalto, finalizzati a migliorarne la funzionalità. «L’iter nel suo insieme è stato abbastanza complesso», ricorda il sindaco, Alberto Urpi. «Non ci siamo mai arresi, superate tutte le difficoltà, puntando sempre sull’obiettivo, evitare il trasferimento di un servizio di sicurezza importante, l’Arma da anni presente nel nostro territorio. Impegno confermato dalla nuova caserma, nonostante il cantiere comporti aggiustamenti progettuali prima del completamento dell’opera».

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