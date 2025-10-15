VaiOnline
San Sperate.
16 ottobre 2025 alle 00:12

Caserma dei carabinieri,  lavori finiti in via Cagliari 

La nuova caserma dei carabinieri di San Sperate è finalmente pronta e quindi via libera al trasferimento dei militari nella nuova “casa” di via Cagliari. I locali, originariamente, facevano parte del polo di incubazione d’impresa sansperatino. Successivamente hanno ospitato diverse realtà, spesso associazionistiche: la Sos, Avis, ma anche l’associazione micologica e la protezione civile Orsa.

Circa 10 anni fa poi si rese necessario trovare una nuova sistemazione ai militari che non potevano più stare nella loro caserma di via Risorgimento. Intorno al 2022 venne individuato lo stabile di via Cagliari come possibile sede. Partirono i trasferimenti delle associazioni e i lavori per adattare le stanze del polo d’incubazione alla nuove esigenze della caserma.

Soddisfatto il sindaco Fabrizio Madeddu: «Alla presenza del capo ufficio del comando provinciale di Cagliari, del comandante della Compagnia di Iglesias e del comandante di San Sperate, è stato redatto il verbale di immissione in possesso, di stato d'uso e di consistenza dello stabile di via Cagliari da adibire a sede della locale caserma dei carabinieri di San Sperate». E quindi via all'iter per il trasferimento della caserma di via Risorgimento «che per qualche tempo ancora resterà operativa in attesa del definitivo e completo trasloco, chiude il sindaco.

Sorride Ilaria Pili, assessora ai Lavori Pubblici: «Un’altra opera conclusa. Solo gli interventi sono costati 400mila euro. Ora andiamo avanti con gli altri cantieri nel paese». (m. pil.)

