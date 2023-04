Caserma bloccata dalla burocrazia  

L’edificio, bianco e nuovissimo, troneggia su via Tripoli: è stato costruito secondo tutte le normative di sicurezza e nel rispetto dell’ambiente, inoltre comprende anche gli alloggi per gli ufficiali. Con la sua inaugurazione il personale dei carabinieri attivi in città passerebbe da undici a sedici unità, garantendo sicurezza ai cittadini. Ma l’apertura tarda ancora. Intanto i militari sono ancora costretti a lavorare nella sede più piccola in via di Vittorio, e ci si chiede il perché di questo ritardo.

L’attesa infinita. Non manca molto perché la nuova caserma dei Carabinieri a Sestu festeggi un anno dalla fine dei lavori, senza avere mai aperto. Una storia di burocrazia, di cui per ora non resta che sperare di vedere la fine quanto prima.

L’Arma

Per i Carabinieri a rispondere è il responsabile dell’Ufficio relazioni esterne, Giuseppe Moschitta, che trasmette le informazioni dall’Ufficio Centrale di Ragioneria, il quale si occupa di tutte le spese. La storia appare chiara: il contratto di affitto è pronto e le clausole sono state accettate da entrambe le parti. Lo stabilisce anche una delibera comunale, firmata il 16 febbraio, che «autorizza la sottoscrizione del contratto di locazione». Insomma, sembra mancare solo il momento della firma, che «risulta imminente». Stabilito anche un canone annuo di 67.547 euro, che il Ministero dell’Interno verserà direttamente al Comune.

Il Comune

La sindaca Paola Secci spiega: «Il 22 febbraio 2023 il Comune di Sestu ha inviato alla Prefettura di Cagliari l'atto di impegno a locare da me firmato, e la delibera di Giunta. La Prefettura l'ha prontamente inviata al Ministero dell'interno, nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza. A due mesi di distanza stiamo aspettando la risposta formale per la consegna ufficiale dell'immobile». E qui finiscono le informazioni. Non c’è dubbio che infatti la nuova stazione rispetti tutti i requisiti di sicurezza per poter aprire ed entrare in attività: «Abbiamo tutto pronto, comprese le insegne, le telecamere, gli arredi», ricorda ancora la sindaca.

I ritardi

I lavori sono stati già ultimati nel 2022, con una spesa di oltre un milione di euro. Soldi che il Comune conta di recuperare gradualmente anche con il versamento del canone annuale. Chiedersi perché, a distanza di tre mesi dalla delibera, non sia ancora arrivata la risposta formale e la firma del contratto che consente di aprire la stazione, è la vera domanda da un milione di dollari. Possibili tempi lunghi dati dalla burocrazia, è la risposta più probabile. Anche se Paola Secci mantiene un atteggiamento di ottimismo: «Le voci ufficiose dicono che ci siamo quasi, e che davvero la firma potrebbe essere imminente. Mi auguro sicuramente che sia così, perché la nuova Caserma a Sestu porterà ulteriore personale in servizio e un controllo e presidio del territorio più capillare ed efficiente».

