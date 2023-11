Casellati: non scrivo riforme sotto dettatura 

Fare presto cercando il maggior consenso possibile. Mentre va in scena la lite tra deputati e senatori sull'iter del premierato - partirà dal Senato, è ufficiale - il Governo assicura, col sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari, che con la legge elettorale sarà garantita «una soglia adeguata» per assegnare il premio di maggioranza, «sicuramente superiore al 30%». Cifra «risibile», va subito all'attacco il Pd, pronto a dare battaglia con le altre opposizioni che intanto strappano almeno la disponibilità del Governo a trovare una data per il cosiddetto “premier -time”, un question time con Giorgia Meloni in Aula alla Camera.

Sul premierato, le voci in Parlamento dicono che il testo ancora non è nemmeno stato inviato al Quirinale, che deve autorizzare la trasmissione alle Camere. La speranza dei senatori è che il ddl costituzionale arrivi la prossima settimana. La ministra per le Riforme Elisabetta Casellati auspica un primo via libera in commissione già «in 2-3 mesi». Certo, «è il Parlamento che detta i tempi, non strozzerò mai il dibattito», assicura: ma «c'è la pretesa che io scriva una riforma sotto dettatura delle opposizioni, e questo non può accadere».

