Casellanti in via di estinzione 

Isili. Aspetta il treno nel passaggio a livello alla periferia di Serri sulla vecchia Provinciale 59. Sistema le barriere ai lati delle rotaie e quando il convoglio supera il casello la strada riapre al traffico. Mauro Gaviano ha 30 anni, vive nel piccolo paese del Sarcidano. Qualche mese fa è stato assunto come assuntore. Giochi di parole a parte, si tratta di un contratto di lavoro autonomo disciplinato da un regio decreto che risale al 1931. Proprio come ai tempi di David H. Lawrence, che nel 1921 pubblicava “Sea and Sardinia” raccontando anche questi luoghi.

Fino a qualche anno fa in Sardegna c’era un centinaio di assuntori con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni. Nel 2018 il consiglio regionale ha approvato una legge per stabilizzare, tramite un bando pubblico, 108 lavoratori. Quattro anni dopo l’Arst ha avviato le prime assunzioni inquadrando il personale con contratto da autoferrotranviere. Stop dunque all’appalto esterno del servizio di assuntore. Fine di un’epoca. Oggi i casellanti sono pochissimi e per giunta destinati all’estinzione. Quando lungo la linea ferroviaria saranno automatizzati tutti i passaggi a livello molti di loro dovranno cambiare mansione. «Tanti colleghi hanno avuto altri incarichi, qualcuno è diventato anche capotreno con i concorsi interni». spiega Bruno Casadio, 59enne di Isili, assuntore per 30 anni. «Dodici mesi fa sono stato assunto a tempo indeterminato – racconta – continuo a fare sempre lo stesso lavoro, ma quando ci saranno le barriere automatiche dovrò fare altro. Ci sono ex assuntori che hanno delle qualifiche e specializzazioni, una volta stabilizzati sono stati assegnati ad altri lavori sempre all’interno dell’azienda. Chiaramente la vita per tutti noi è cambiata con il nuovo contratto».

Riccardo Delussu, 39enne di Senorbì, dopo sette anni di precariato è riuscito ad ottenere l’assunzione a tempo indeterminato. «Adesso ho uno stipendio di 1280 euro, con il vecchio contratto ne prendevo 680», racconta mentre aspetta l’arrivo del treno in un passaggio a livello nelle campagne tra Suelli e Selegas. Una retribuzione che ha cambiato la vita anche a Donatella Vargiu, 59 anni di Barrali. «Sono stata assunta il 18 dicembre del 2022 – racconta – dopo un’attesa di trent’anni. Mio marito faceva questo lavoro. Il contratto da assuntore veniva rinnovato ogni tre anni, ma non nascondo che c’era sempre l’angoscia quando si avvicinava il giorno della scadenza. Ho sempre lavorato, non mi sono mai fermata. Ora con il nuovo inquadramento professionale le cose vanno decisamente meglio. Spero che presto vengano stabilizzati anche gli altri colleghi». Qualcuno, come Walter Zuddas di Siurgus Donigala, è stato giudicato non idoneo ma conta di raggiungere l’obiettivo della stabilizzazione. «Ho segnalato all’azienda la mia disabilità – dice – potrei svolgere sicuramente altre mansioni. Sono stato assuntore per sette anni. Non mi arrendo, spero sempre di ottenere il posto di lavoro». In questa situazione ci sono altri 20 colleghi. «Abbiamo presentato un emendamento alla legge – afferma il consigliere regionale Eugenio Lai – che consentirà di far valere i diritti di lungo corso anche a questi lavoratori».

