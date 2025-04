Caseificio e allevatori:  «Filiera da proteggere» 

I dazi di Trump minacciano di mettere in ginocchio numerosi produttori di formaggio sardi. A lanciare l’allarme, da Guspini, è Rosetta Fanari, amministratrice del Caseificio Fanari che lavora il latte ovino conferito da circa cento allevatori del territorio. «La reintroduzione dei dazi – spiega – coincide con un calo delle vendite. Non sappiamo se sia legato a questo o ad altri fattori, ma serve un intervento mirato per proteggere il settore».

Il caseificio produce formaggi di nicchia molto apprezzati, frutto di un’agricoltura estensiva e sostenibile. Gli animali pascolano liberi, nutrendosi di foraggi coltivati dagli stessi allevatori. Questa filiera a basso impatto ambientale rappresenta un presidio importante per l’economia locale e l’identità del territorio. Ma i dazi rischiano di stravolgere tutto: con l’aumento dei prezzi, il mercato americano – già molto sensibile al costo dei prodotti – potrebbe voltare le spalle al formaggio sardo, scegliendo alternative più economiche. «Il prezzo stabile – osserva Fanari – ha finora favorito le esportazioni ma se i costi salgono troppo, l’interesse crolla». Già nei primi mesi del 2024, aumenti temporanei dei prezzi hanno generato brevi picchi di vendite seguiti da un netto rallentamento. Il timore è che si ripeta quanto accaduto con l’improvvisa chiusura del mercato russo, che cresceva a doppia cifra e prometteva di diventare il secondo sbocco extra-europeo dopo gli Stati Uniti.

«Non possiamo farci trovare impreparati», conclude Fanari: «Dobbiamo difendereda minacce esterne e concorrenza sleale una produzione d’eccellenza, simbolo della Sardegna nel mondo».

