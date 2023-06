Case vacanze sul web, occhio alla truffe: i consigli della Polizia 

Polizia di Stato e Airbnb insieme per combattere le truffe. Gli annunci sulle case vacanza in affitto sul portale online statunitense sono infinite: centinaia anche con offerte su Cagliari. Ma soprattutto sono tantissimi i cagliaritani che utilizzano questo sito, tra i più affidabili – e altri – per prendere un appartamento in tutto il Mondo e trascorrere le vacanze. Inevitabilmente si corre il rischio di finire comunque in pasto a un truffatore, soprattutto se non si seguono alcune regole. Così la Polizia Postale e Airbnb, hanno rinnovato ancora una volta la loro collaborazione, avviando una campagna per aiutare i meno esperti a riconoscere e stare alla larga dai tentativi di raggiro più diffusi, individuando i profili più comuni dei truffatori e i consigli per smascherarli.

Il sistema

Con la tendenza di molte persone a organizzare in autonomia le vacanze, i malintenzionati si muovono sui vari siti per l’affitto di abitazioni. Pronti a far scattare la trappola. Airbnb e Polizia Postale hanno così scritto un decalogo con delle regole e dei consigli utili pe non finire in mezzo a un raggiro. «I tentativi di truffa su Airbnb sono estremamente rari grazie alla nostra scelta di trattenere i pagamenti per l’host fino a check-in avvenuto. Inoltre, comunicando solamente attraverso la piattaforma gli ospiti sono tutelati lungo tutto il percorso. La collaborazione con la Polizia Postale è un’ulteriore iniziativa pensata per i meno esperti che si misurano per la prima volta con l’acquisto online: bastano davvero pochi accorgimenti per prenotare le proprie vacanze in tutta sicurezza», ha spiegato Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia.

Le tecniche

Alcuni annunci e comportamenti dei proprietari sono devono immediatamente far scattare l’allarme. C’è il proprietario che dopo il contatto simula di essere all’estero, proponendo di gestire la trattativa in privato con successiva richiesta di bonifico internazionale (poi il truffatore scompare nel nulla, così come i soldi) e c’è quello che simula un problema informatico per cercare di condurre la trattativa attraverso un link diretto, simile al portale Airbnb che in realtà non è altro che un sito clone. Altra trappola: lo sconto proposto in privato, sempre per trattare in privato e poi sparire una volta incassato il bonifico. Dunque il principale consiglio è quello di condurre la trattativa sul sito Airbnb (o su quelli di altri portali ufficiali e certificati) che garantiscono delle tutele. (m. v.)

