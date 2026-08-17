Case vacanza, record di aperture 

Gran pienone a Ferragosto, ristoranti e alberghi hanno girato al massimo: sold out. Agosto si conferma il mese d’oro del turismo oristanese. Rispetto alle altre province le distanze restano ma se anche di poco si accorciano; nel 2025 per la prima volta nella storia è stato superato il milione di presenze con una permanenza media di 3,9 giorni.

Il quarzo di Is Arutas ha fatto il miracolo? Anche ma non solo, la spiegazione sta negli “alloggi in affitto” vale a dire le case che gli oristanesi aprono a pagamento ai turisti. Secondo i dati della Regione al 2025 sono 2.414 alloggi per un totale posti letto di 12.434 a fronte rispettivamente dei 215 e 2.028 dell’anno precedente.

La spiegazione

Un boom da paura, Pino Porcedda di Federalberghi spiega come e perché: «Diciamo che in buona parte questi alloggi erano dati in affitto ancor prima del 2025: c’erano, funzionavano ma non risultavano perché la legge era ancora in itinere. Ora che quasi tutti sono stati censiti con un codice identificativo ben preciso giocoforza i numeri sono emersi in tutta la loro importanza».

I numeri

Sul totale degli esercizi ricettivi della provincia di Oristano (2.750) gli alloggi in affitto (2.414) superano l’87%. Aprire è semplice, basta il certificato di abitabilità comunale e altre questioni di poco conto. Possono o no dare la colazione, a differenza dei B&B dove invece i responsabili sono obbligati a servirla; i dati della Regione danno questi ultimi a quota 171 con 816 posti letto. A farla da padrone sono gli esercizi extralberghieri in genere, 2.678, in leggero calo invece gli alberghieri a conferma di un turismo di media caratura. Nel 2025 gli alberghieri hanno perso 7 postazioni, 72 sui 79 del 2024. Uno solo a 5 stelle con 332 posti letto, 16 a 4 stelle, 38 a tre, 12 a una e 3 catalogati come “residenze turistico alberghiero”.

L’albergatore

Paolo Pradelli, quattro alberghi tra città, Torregrande e Putzu Idu: «Parliamo di cose diverse; l’albergo è albergo, gli alloggi in affitto sono qualcosa nettamente diversa. Ovviamente i costi si differenziano e negli anni di crisi generale marcano le differenze. E un modo diverso di fare le vacanze. Anche noi l’anno scorso abbiamo lavorato abbastanza bene e quest’anno registriamo una crescita. Il turista c’è, sta a noi convincerlo con professionalità sulla bontà della scelta».

Le località

Per tornare agli “alloggi in affitto” la piattaforma specializzata Wimdu online ne assegna 541 a Cabras, 654 a Bosa, 48 a Putzu Idu e 23 a San Giovanni. Il 50% degli alloggi in affitto si trovano in città e nelle frazioni dove i costi oscillano tra i 45 e 90 euro a giorno. In generale nel 2025 tra i Comuni della provincia, Oristano capeggia la classifica con 165mila presenze, secondo posto per Cuglieri che sfonda le 123mila, terza posizione per Arborea con 87mila.

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