Case vacanza, la ripresa stenta 

Su una cosa non c’è dubbio: rispetto agli anni scorsi le cose vanno meglio e gli affitti hanno avuto una ripresa. Che non è stata però quella sperata. Il mercato nero, purtroppo ancora molto fiorente, e il caro trasporti continuano a frenare le locazioni delle seconde case nel litorale quartese.I mesi più gettonati restano luglio e agosto mentre giugno sta per andare in archivio con un bilancio non troppo positivo. E anche il mercato è sostanzialmente cambiato. Gli accordi si fanno soprattutto sui siti online o tra privati.

Il last minute

«Ci troviamo davanti a una stagione caratterizzata soprattutto da affitti last minute», spiega il presidente dell’associazione turistica quartese Roberto Matta, «causa la crisi economica degli ultimi due anni. Le case vacanza sono anzi quelle che tengono di più. Più in difficoltà invece i B&B con prenotazioni a macchia di leopardo». Le zone più gettonate, aggiunge Matta, «sono quelle più prossime al mare e quelle che possono offrire servizi di qualità come ad esempio le case con piscina. Come ogni anno però i conti si faranno alla fine».

Gli operatori

E infatti è soprattutto tra Capitana e Geremeas che le cose sembrano andare meglio. «Io affitto due case a Stella di Mare 2» spiega Madel Meloni, «certo rispetto a qualche tempo fa c’è una ripresa, ma si sta proponendo lo stesso problema del caro traporti così alla fine i turisti preferiscono altre mete come la Puglia». In questo momento, «ho una casa affittata un mese dal 22 luglio al 24 agosto e un’altra è stata occupata due settimane a giugno e ho prenotazioni di tre giorni per luglio».

E nonostante negli ultimi tempi in molti si siano messi in regola altri, troppi, continuano ad affittare in nero, come conferma Anna Esu, «e questo fenomeno ovviamente influisce sul mercato. Basterebbe fare un giro sulle piattaforme e vedere quanti nell’annuncio inseriscono il codice IUN obbligatorio per legge. Io affitto con registrazione in Regione e relativo codice il mio appartamento a Capitana. Quest’anno ho i mesi di luglio e agosto pieni, in genere prenotano per due settimane e qualche prenotazione a settembre. Ma il caro viaggi sta sicuramente influendo».

I costi

E i prezzi? A Foxi si possono trovare villette dai 1.000 ai 3.000 euro al mese, mentre a Geremeas e Capitana si sale dai 2.000 ai 2.500, per arrivare anche ai 4.000 e oltre, per le sistemazioni più di lusso con tutti i servizi, piscina compresa. E a influire è soprattutto la distanza dal mare.

«Gli affitti brevi delle villette sul litorale» spiega l’agente immobiliare Giacomo Pitzianti, «ormai non si fanno più come una volta con le agenzie, ma o tra i privati o sui portali. A Quartu comunque abbiamo un litorale che copre affitti per un periodo lungo, anche annuale. Gli affitti estivi sono per lo più concentrati verso Marina Residence e Geremeas».

