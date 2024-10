Case, una fame senza fine

Gli alloggi sono pochi e spesso fatiscenti. E con 57 famiglie bisognose in attesa, i nuovi inquilini s’insediano soltanto quando un assegnatario viene a mancare o si trasferisce altrove. La graduatoria originaria è del 2014 e raggruppa 131 persone. Da allora 74 hanno beneficiato di un immobile ma le richieste ai Servizi sociali vanno ben oltre il numero del bisogno. In pochi dati la fotografia del disagio abitativo a Tortolì: un’emergenza che coinvolge più di 200 persone, tra adulti e bambini. Non solo affitti proibitivi e prezzi troppo alti. La criticità colpisce anche e soprattutto le case popolari: a Tortolì non consegnano nuovi alloggi Area dal 2017. Realizzare (almeno) un nuovo complesso resta un obiettivo della maggioranza comunale, ma non di facile raggiungimento nell’immediato futuro.

Il caso

Nel 2017 il Comune aveva consegnato due complessi. A dicembre di quell’anno erano state affidate le chiavi a 26 beneficiari degli alloggi di Is Tanas, in precedenza (dieci mesi prima) si erano aperte le porte per 30 famiglie nel blocco di Is Cogottis. Di quelle strutture, alcune sono rimaste orfane dei legittimi assegnatari, mentre altre non sono mai state occupate dagli stessi che, invero, le hanno temporaneamente affittate. Il Comune si guarda attorno per individuare aree adeguate ma solo all’atto della disponibilità della superficie l’ente potrà allacciare i contatti con Area per dare forma e sostanza a nuove costruzioni. «C’è tutta la volontà di seguire un iter per andare incontro alle esigenze dei cittadini che vivono quest’emergenza», afferma l’assessore comunale all’Urbanistica, Fausto Mascia.

Emergenza sociale

Ai Servizi sociali sanno che l’emergenza abitativa è un fenomeno diffuso e sentito. Lo conferma l’assessore, Irene Murru: «È nostra intenzione dare una risposta alle famiglie che da anni vivono il disagio di non avere un’abitazione, ma siamo consapevoli che, sebbene nell’ultimo decennio 74 cittadini siano risultati beneficiari, non abbiamo certo risolto il problema. I numeri, in realtà, sono molto più elevati rispetto a quelli che emergono dalla graduatoria perché in tanti si rivolgono continuamente agli uffici. Ma non sarebbe corretto creare false illusioni, sapendo che fino a quando non verrà scremata del tutto la graduatoria non potrà essere riaperto il bando».

