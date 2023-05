Case sul mare, rivalutazione boom 

Dove va il mercato immobiliare in tempi di inflazione e di alti tassi? Milano corre lanciatissima, Roma si dà un nuovo volto, le altre città sono ferme ma il boom arriva dal turismo e dalle case al mare. E se nella hit parade dei luoghi più sognati c’è il mare di Porto Cervo e di Porto Rotondo, tra le città in cui il mattone ha avuto la rivalutazione più alta in base alle rilevazioni del Centro Studi AbitareCo troviamo Villasimius, Castiadas, Putzu Idu e Santa Teresa Gallura. Il settore del Real Estate e il fatturato immobiliare mantengono una grande vitalità ma sono anche di fronte a importanti cambiamenti come è emerso in un recente convegno del gruppo Sole 24 Ore, per quanto riguarda i flussi dei capitali nel Real Estate, la rigenerazione urbana, gli alberghi e i centri commerciali.

Banche più “severe”

In questo momento la liquidità per gli investimenti si è ristretta. Le banche esigono tre volte il tasso d’interesse applicato in precedenza e soprattutto erogano meno credito. Però le opportunità non mancano nelle grandi città e sulle coste. Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello Sgr, spiega: «A Milano c’è un afflusso di rientro di capitali dall’estero e di persone che vengono a vivere in città, per cui vedremo lo stesso fenomeno avvenuto a Parigi quindici anni fa con l’estensione delle periferie e una crescita molto forte del centro. A Roma nei prossimi due anni arriveranno duemilacinquecento camere di alberghi ultra lusso e un flusso di turisti diverso da quello attuale. Forse non ci sarà un’esplosività di transazioni immobiliari, ma sicuramente il trend è in crescita».

Le località più rinomate

In Sardegna il fermento è concentrato nelle abitazioni sulle coste e nel settore alberghiero. Il top è sempre nelle località della Costa Smeralda dove Porto Cervo e Porto Rotondo conquistano la quinta e settima posizione della graduatoria nazionale per le località più care, precedute solo dalle perle della Liguria, Portofino e Santa Margherita, da Capri e da Forte dei Marmi. Un metro quadro fronte mare costa a Porto Cervo da 7.200 a 11.500 euro se si tratta di nuove costruzioni e a Porto Rotondo da 6.800 a 9.900 euro, con un aumento annuo rispettivamente del 5,2% e del 4,5%. Ma la sorpresa delle rilevazioni fatte dal Centro Studi AbitareCo viene dalla località le cui case si sono rivalutate di più nel corso dell’anno passato. E in questa speciale classifica Villasimius precede tutte le città della Liguria, della Toscana, della Calabria e della Sicilia con una crescita annua del 6,9 per cento: un metro quadro di nuove costruzioni va dai 3.000 ai 5.000 euro mentre per l’usato il costo varia da 2.500 a 3.400 euro.