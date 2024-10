Case sul mare? Rischio stangata 

Una bella casa molto vicina al mare? Si rischia una cartella esattoriale da decine di migliaia di euro e in qualche caso una denuncia penale per la violazione dell’articolo 54 del Codice di Navigazione, ossia l’occupazione arbitraria del demanio marittimo. E in Gallura gli ispettori dell’Agenzia del Demanio sono tornati indietro anche di 60 anni, segnalando alla Procura della Repubblica di Tempio l’utilizzo di spazi demaniali (porzioni o l’intera superficie di un edificio) senza autorizzazioni. Un cold case degli spazi demaniali che toglie il sonno a chi ha la sua casetta davanti al mare, magari su una scogliera dove non c’è neanche la spiaggia. Le verifiche sono su periodi ultra decennali, sotto “indagine” ci sono tanti edifici (o lo sono stati perché gli atti sono già in Procura) costruiti anche negli anni Sessanta del secolo scorso. E sono arrivare contestazioni per 29 metri quadrati occupati “arbitrariamente”. Le cartelle possono essere anche molto salate, le più alte oscillano tra 60mila e 100mila euro. Quando va male c’è anche il processo penale.

Fioccano i ricorsi

I giudici civili del Tribunale di Tempio hanno ricevuto ricorsi per solleciti di pagamento notificati in diverse località costiere galluresi. Olbia, Aglientu, Trinità d’Agultu e Arzachena, per citare alcuni centri interessati. La questione si gioca tutta tra i concetti di spazio demaniale “naturale” e area che è demanio per convenzione. Una spiaggia è un esempio di demanio “naturale”, ma come si procede quando l’arenile non c’è o è comunque difficile “tirare” una linea di demarcazione? La Direzione marittima di Olbia, sul punto, è stata tassativa. Il parere della Direzione è chiaro, perché si possa parlare di demanio, quando non si parla di uno spazio naturale, è necessario un procedimento amministrativo che di concluda con un provvedimento ad hoc, ossia un atto che dica: questo è demanio. Invece, stando agli atti di alcuni procedimenti penali e cause civili, sarebbero state classificate aree demaniali sulla base di cartografie del 1933.

La sentenza

Nella zona dell’Isola Rossa (Trinità d’Agultu) sono state denunciate 11 persone e tutte hanno avuto il loro sollecito di pagamento. Una coppia nei giorni scorsi è stata assolta da tutte le contestazioni penali e ora attende del ricorso sulla cartella. L’avvocata Monica Liguori ha dimostrato che la classificazione di area demaniale non può essere arbitraria, un primo pronunciamento di una battaglia legale lunga e complessa.

