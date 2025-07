Case sparse, arrivano le cassette postali 

Dopo anni di attese e segnalazioni, anche a Samassi arrivano le cassette postali modulari per i residenti delle zone periferiche e rurali. L’amministrazione comunale ha approvato nei giorni scorsi una delibera che sancisce l’intesa con Poste Italiane per l’installazione di tre moduli da 24 cassette ciascuno, destinati alle famiglie che vivono al di fuori del centro abitato e che finora erano costrette a ritirare la posta all’ufficio postale.

Le famiglie

Tante famiglie attendevano da anni una soluzione: secondo il Comune, sono circa una sessantina i residenti delle case sparse che potranno beneficiare delle nuove cassette modulari. Tra loro c’è anche Rita Porceddu, che vive in campagna da quando si è sposata: «Sono 25 anni che aspettiamo questa notizia. Ogni volta dovevamo andare alla posta, fare la fila, una vera scocciatura. Avevamo già fatto richiesta, ma ci rispondevano che non dipendeva da loro. Io per lavoro sono libera solo tra mezzogiorno e l’una, in pausa pranzo. Quando devo ritirare la posta salto il pranzo. Faccio la fila e magari non c’è niente. Questo è un servizio che ci spetta di diritto, come a tutti gli altri cittadini». Soddisfatta anche Ignazia Montis, che con la sua famiglia abita in una casa di campagna dal 2009: «Avevamo già mandato delle lettere, ma non ci hanno mai risposto. Ogni volta era un incubo: ho aspettato anche un’ora e mezza per poi sentirmi dire che non c’era nulla. Questa è davvero una grande cosa. Lo dicevo da tempo: basterebbe mettere le cassette in un punto comodo, così ognuno va a ritirare la sua posta quando vuole. Evitiamo di perdere tempo noi e facciamo anche un favore agli altri, lasciando spazio in posta a chi deve sbrigare pratiche più importanti».

Tre postazioni

I luoghi individuati per l’installazione, selezionati in base a criteri di visibilità, sicurezza, illuminazione e facilità di accesso, sono tre: via Serrenti angolo via Marco Polo, via Einstein angolo via Vallermosa e via Cagliari, nei pressi dell’Ecocentro. Poste Italiane chiarisce che le cassette modulari sono concesse in uso gratuito, composte da singoli box personali a cui può accedere il cliente assegnatario. Ogni modulo consente di ricevere la posta ordinaria e gli avvisi per il ritiro si raccomandate o assicurate. Una volta assegnata la cassetta, i titolari dovranno comunicare il nuovo indirizzo (completo del numero della casella) ai propri mittenti abituali, come fornitori dei servizi elettrici, idrici e telefonici. L’installazione delle prime 24 cassette modulari è prevista dopo l’estate.

