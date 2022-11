Case sfitte, accordo coi proprietari 

Patto fra Comune e i proprietari delle case sfitte in città per far fronte al disagio abitativo. Con decine di famiglie in difficoltà economiche e a rischio sfratto che bussano alla porta del Municipio per avere un aiuto immediato ed evitare di finire per strada. «Un problema che a Quartu esiste da anni, aggravato dal periodo difficile che viviamo», commenta l’assessore alle Politiche sociali e giovanili Marco Camboni annunciando il protocollo d’intesa firmato con le associazioni territoriali Federproprietà e Confedilizia e approvato dalla Giunta.

Il patto

Un accordo che si traduce nella concessione di appartamenti in locazione a canone concordato, con il Comune che farà da garante per le prime spese da sostenere. A disposizione c’è già un primo stanziamento in bilancio dedicato: 30mila euro, ma la volontà è di aggiungere ulteriori fondi ogni anno in base alle richieste. Risorse che serviranno all’amministrazione comunale per pagare direttamente il canone di locazione mensile qualora l’inquilino non abbia le possibilità di farlo, oppure la cauzione iniziale - che di fatto corrisponde a tre mensilità - e se necessario il pagamento degli affitti per tutto l’anno, direttamente al proprietario dell’immobile. Fra le spese a carico del Comune ci sono anche il versamento per la registrazione del contratto, e la copertura assicurativa per eventuali danni. «E ci sarà un regolare monitoraggio sul comportamento degli inquilini», precisa l’assessore Camboni. «Il nostro compito sarà di accompagnarli e supportarli in questo percorso, in attesa che abbiano la loro autonomia economica».

I requisiti

Nel protocollo appena stipulato vengono definiti anche i requisiti essenziali: dalla residenza in città, alla presa in carico da parte dei Servizi sociali, e in caso di extracomunitari è necessario - oltre ad essere residenti - avere un permesso di soggiorno regolare. Sino al requisito del reddito dichiarato, che non deve superare i 15mila euro.