Case “rubate”, emergenza in città 

Era stato ricoverato in ospedale a dicembre del 2022 per tre lunghi mesi a causa di una caduta, ma anche di scompensi cardiaci legati all’età e di una neoplasia. Una volta dimesso, però, un pensionato di 86 anni (ed i nipoti che lo accompagnavano) hanno scoperto, suo malgrado, che l’abitazione in cui l’uomo aveva vissuto per quasi quarant’anni in via Val Venosta era stata rubata. Una famiglia con bambini aveva sfondato la porta e cambiato le serrature, accatastando il mobilio e gli effetti personali dell’anziano sotto una tettoia. Presentata la querela in Procura a febbraio dello scorso anno, il primo tentativo dei familiari di rientrare in possesso dell’immobile è fallito proprio per la presenza di bambini molto piccoli.

Le case rubate

Quella accaduto al pensionato di San Michele, poi deceduto nel mese di giugno, è solo uno dei 13 fascicoli aperti nel corso del 2023 per occupazione abusiva di edifici. La maggior parte delle case rubate sono pubbliche, alcune dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa (Area) o di enti regionali, ma ci sono anche abitazioni private che erano state lasciate disabitate a lungo a causa di contenziosi tra eredi. Tra i casi denunciati nell’anno che si è appena concluso c’è anche quello di due immobili del demanio, ex alloggi destinati a chi gestiva i canali nella piana di San Lorenzo, occupati abusivamente da famiglie di origini slovene. Sei case popolari, invece, sono state sgomberate in città su provvedimento del Gip e sottoposte a sequestro per evitare che venissero rioccupate in attesa di regolare assegnazione. In uno di questi casi, il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione (evidenziando lo stato di necessità della famiglia che aveva sfondato e occupando l’alloggio), ma il giudice l’ha negata sollecitando l’imputazione coatta.

Sgomberi difficili

Rientrare in possesso di un immobile occupato abusivamente non è mai una passeggiata, specie se all’interno ci sono dei bambini. Alcuni pubblici ministeri per ottenere il sequestro dal giudice per le indagini preliminari mettono in campo i Servizi sociali, ma alla fine capita spesso che lo sgombero venga ritardato nel tempo. «Il Governo», spiega Andrea Chelo, professore di Procedura penale all’Università di Cagliari, «ha approvato un disegno di legge che, oltre a prevedere l’autonoma ipotesi di reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, prevede, inoltre, una procedura volta a consentire a chi ne ha titolo il rapido rientro in possesso dell’immobile occupato». Il nuovo delitto introdotto, che però non è ancora legge a tutti gli effetti, è perseguibile a querela della persona offesa: sanzionerà con la pena della reclusione tra 2 e 7 anni coloro che, con violenza o minaccia, occupano o detengono abusivamente un immobile altrui. Le attuali norme, invece, puniscono con la reclusione da 1 a 3 anni chi invade edifici altrui (633 cp) e da 1 a 4 anni chi trattiene l’altrui abitazione contro l’espressa volontà del legittimo proprietario (614 cp).

Il decreto sicurezza

Le novità introdotte dal disegno di legge, inserite nel decreto sicurezza di novembre, prevedono la “Reintegrazione nel possesso dell’immobile”, visto che in Italia il fenomeno sembra coinvolga circa 30 mila alloggi occupati abusivamente. «La nuova misura», spiega il docente, «prevede che su richiesta del pubblico ministero il giudice per le indagini preliminari disponga, con decreto motivato, la reintegrazione nel possesso dell’immobile oggetto di occupazione arbitraria e, qualora sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, la possibilità che alla reintegrazione proceda coattivamente la stessa polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero soggetta a convalida del giudice». Le 13 denunce presentate nel 2023 in città per case rubate si aggiungono ad un numero già molto elevato di alloggi, spesso case popolari, che negli anni sono stati occupati senza titolo.

