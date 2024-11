Case prigioniere degli usi civici 

Il Comune di Arbus ha avviato le procedure di legittimazione e riscatto dei beni immobili gravati da usi civici. Il piano interessa complessivamente due ettari e mezzo di terreni nella zona Belvedere, la parte più a nord dell’abitato, dove oltre cento famiglie in buona fede hanno realizzato la loro casa, da anni bloccata da qualsiasi intervento di ristrutturazione, compravendita e persino dalle successioni ereditarie. Il progetto, nel rispetto della norma che vincola al trasferimento dell’area in un’altra comunale, punta a spostare i vincoli di uso civico sulla Costa Verde.

Terreni liberi

Alle tante famiglie incolpevoli che hanno realizzato la propria casa su aree a uso civico, l’offerta di una soluzione è arrivata con la legge della Regione del 2017. A ripercorrere l’iter è il sindaco Paolo Salis: «Nelle terre gravate da uso civico non si sarebbe potuto costruire, ma nel corso degli anni, anche nel nostro Comune, molti hanno edificato e le proprietà per un lungo periodo sono state oggetto di compravendita, poi non più consentite. La svolta è arrivata dalla condivisione tra Comune e Regione di un percorso che obbliga l’amministrazione a una permuta: via all’uso civico a patto che si vincolino per la stessa superficie altre aree comunali». E la nuova destinazione si sposta sulla Costa Verde. «Interessa – dice Salis – parte di una vasta pineta, 174 ettari di verde che si affacciano sul mare, fra il villaggio turistico di Portu Maga e Piscinas. L’obbligo è che l’area venga utilizzata per benefici a favore della collettività locale, titolare dei diritti, creare sviluppo turistico, economia e lavoro per le nuove generazioni. L’operazione alle casse del Comune costa 12.800 euro, metà è a carico della Regione attraverso un bando specifico. La stesura del Piano sta per essere affidata a un professionista esterno».

I proprietari

La fine di una lunga attesa per tanti cittadini e l’opportunità di ottenere la piena titolarità dei terreni in questione. Ciascuno potrà vendere, valorizzare, riqualificare la propria abitazione che insiste sui terreni interessati. «Da troppo tempo – dice Annarella Atzori – aspettiamo di poter disporre liberamente di un nostro bene. Non siamo abusivi, il permesso a costruire c’è stato regolarmente rilasciato dal Comune. Non si può rinviare all’infinito un errore, sicuramente commesso senza secondi fini. I nostri figli devono ereditare il patrimonio dei genitori e non grattacapi per salvaguardare un bene affettivo». Completato il piano, l’ultima parola spetta all’assessorato all’Agricoltura, al quale il Comune invierà gli atti e i documenti necessari all’accoglimento della richiesta di sdemanializzazione nel centro abitato e il trasferimento dei diritti di uso civico sul litorale.

