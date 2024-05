Case, porto, turismo: la ricetta di Fasolino per Golfo Aranci 

Unico avversario, l'astensionismo. Corre da solo e sfida il quorum, cercando di persuadere almeno 861 elettori a non disertare l'appuntamento con le urne, pena un commissariamento che ingesserebbe, per un anno, la “straordinaria” amministrazione di Golfo Aranci. Dodici i candidati di SiAmo Golfo Aranci Rudalza che lo sostengono e niente quota rosa imposte. «Sei donne in lista sono frutto di una scelta del tutto naturale». Diciassette pagine di programma e una bianca, aperta alle idee e alle proposte di chiunque voglia contribuire alla stesura dello sviluppo del suo paese. Un programma scritto dal basso, nato dalla condivisione e dall'ascolto dei suoi concittadini che ha già guidato per dieci anni fino al 2019, prima di volare a Cagliari dove è stato vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio e ora consigliere di minoranza, eletto a febbraio scorso.

La sfida

Giuseppe Fasolino potrebbe amministrare di rendita il suo Comune grazie agli interventi avviati per la crescita di Golfo Aranci dal tavolo della Giunta regionale ma sfida l'ambizione di rivoluzionare «il paese dove amiamo vivere». E che deve diventare casa per tutti. È la prima promessa elettorale dell’ex sindaco, primo punto del patto sottoscritto con i suoi concittadini da mantenere entro i primi cento giorni di mandato, il progetto di soluzioni abitative inclusive sarà il cavallo di battaglia dei cinque anni di Giunta che, dice l'aspirante primo cittadino, «lascerà il segno della nostra amministrazione e che noi consideriamo la vera grande opera». Costruisce sulle fondamenta gettate nei suoi quindici anni di amministratore, per consegnare almeno 24 alloggi, da acquistare con formula rent to buy, e un intero nuovo quartiere in una zona già (da lui) lottizzata ma su cui si sono arenati tutti i progetti, concretizzare nel suo territorio la legge regionale (da lui firmata) che agevola i concessionari delle case demaniali (di via Dei Caduti) per riscattare gli immobili nei quali risiedono e promuovere l'edilizia convenzionata per le famiglie a basso reddito e le giovani coppie.

Le battaglie

Tra la costruzione di un nuovo auditorium, il restyling urbanistico e della Dolce vita, la trasformazione di Villa Sospiri in un polo culturale, Giuseppe Fasolino toglie qualche sassolino dalle scarpe su due spinose questioni che agitano le acque della sua comunità affacciata sul mare. Sulla portualità, Fasolino chiarisce la sua visione futura, adombrata da indiscrezioni di avversari politici che gli attribuirebbero l'intenzione di chiudere il porto. «Non solo sono convinto che Golfo Aranci deve rimanere un porto commerciale e ospitare le navi passeggeri, in quello che era il vecchio attracco di Ferrovie dello Stato troverà posto il porto turistico per imbarcazione da diporto, sarà anche nostra cura seguire la progettazione e la realizzazione del nuovo molo frangiflutti già finanziato quando ero assessore regionale con tre milioni di euro che permetterà di accogliere 250 imbarcazioni». E poi c'è il controverso affair del Semaforo di Capo Figari, concesso dalla Regione a una società privata per la valorizzazione ai fini ricettivi, al centro di una battaglia popolare per tutelarlo dagli interessi privatistici e dalla cementificazione che vorrebbe trasformare le strutture in hotel di lusso. Alle insinuazioni di chi sostiene una connivenza nella scelta della Regione sulle sorti di quel patrimonio storico e ambientale, Fasolino replica: «Il futuro di Capo Figari è stato sancito dalla Giunta Pigliaru nel 2017 e il bando di concessione risale al 2018». Fasolino non c'era a Villa Devoto e, da sindaco, aveva chiesto alla Regione di poter acquistare il bene, invano. «Da giugno, monitoreremo affinché l'immobile venga restaurato nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza e venga valorizzato in chiave culturale e turistica».

