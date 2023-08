Case popolari: «Vince sempre il più prepotente» 

Cagliari ha fame di case. Per chi ha figli e un solo stipendio trovare un’abitazione in affitto più che difficile è fantascienza. L’ultima mazzata l’ha data il Covid con la legge “Blocca sfratti” che di fatto impedisce ai proprietari morosi di sbattere via di casa gli affittuari morosi. Il resto lo ha fa la speculazione sui costi di locazione. Per tanti avere un tetto rimane un sogno, così ci si arrangia come si può: a casa di mamme, suocere o sorelle in contesti non sempre favorevoli. E quando le case popolari sono disponibili i più prepotenti battono sul tempo il Comune che nulla fa per far rispettare le graduatorie. Questo nonostante possieda un immenso patrimonio di case ed edifici inutilizzati e vuoti che potrebbero essere destinati all’edilizia popolare o a canone moderato.

L’ammasso

Claudia, che preferisce non vedere scritto il suo cognome sul giornale, ha 37 anni, un marito e due figli. Da quattro anni vive con la suocera e il cognato in un appartamento di San Michele di poche decine di metri quadri. Una stanza, un bagno e un salone, dove la coppia con i figli mangia, dorme e passa le giornate. «Sono in graduatoria di 15 anni ma non sono mai stata neanche convocata. Una norma iniqua non mi assegna il punteggio dovuto perché vivo con mia suocera ma sono sua ospite. Altro che privacy, i miei figli non riescono neanche a studiare in pace». Claudia le ha tentate tutte. «Ho anche fatto domanda per un appartamento vuoto da quattro anni a canone moderato, ma non mi hanno mai risposto». Speculazione e paura sono un ostacolo insormontabile. «Mio marito fa il magazziniere e ha uno stipendio dignitoso che però non ci consente di pagare l’affitto. Ormai le case vengono date a studenti che non vanno tanto per il sottile e che d’estate partono o a chi non ha figli». Lo sconforto è tangibile. «Le case che si liberano vengono occupate dai più forti, da chi sfonda la porta e si installa armi e bagagli». Una guerra tra poveri nella quale il Comune è il grande assente. «Non interviene mai, tanto che gli abusivi continuano a vivere negli appartamenti nonostante non ne abbiano diritto. Io non voglio arrivare a tanto, sono onesta».

L’attesa

Carla vive da 20 anni con il marito e 3 figli in un “buco” di 27 metri quadri delle case albergo di via Tiepolo, a Mulinu Becciu. Dallo stesso tempo è in attesa di una casa comunale. Aspetta con impazienza che il Comune decida la sua sorte chiarendo quando le consegnerà la casa di via Flumentepido. Trentasei appartamenti nuovi di zecca, finiti ma ancora sbarrati. Tutto bloccato in attesa che il dirigente spieghi perché ha assegnato dieci abitazioni destinate ai normodotati senza tenere conto della posizione in graduatoria e che firmi l’atto di consegna. «Non ne possiamo più, spero solo che facciano in fretta e che finalmente ci facciano vivere in modo dignitoso».

Numeri da paura

Anna Puddu fa parte della commissione comunale Patrimonio. «Purtroppo questa Giunta non ha la visione del problema. Non ha neanche la contezza di quante case popolari possieda». I numeri sono da capogiro: i nuclei familiari in graduatoria in attesa di una casa sono 823, i disabili 253 e gli over 60 ben 138. «Questa è la giungla degli alloggi comunali, dove ad aver la meglio è il più scaltro e il più forte».

