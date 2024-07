Case popolari, una vera emergenza 

Per capire l’emergenza delle case popolari basta farsi un giro a Sant'Elia, tra i palazzi del vecchio Borgo, oppure a San Michele o a Santa Teresa, a Pirri dove c’è un allarme mai risolto. Le facciate scrostate dei palazzi Erp del Comune raccontano che qui la questione principale, come in tutte le altre zone della città dove sono presenti alloggi popolari, è la casa. Cagliari è una città ad alta densità abitativa e le politiche per la casa non riescono a dare una risposta soddisfacente a tutti quelli che si trovano in difficoltà.

La fotografia

In città sono 3.135 gli alloggi di edilizia popolare gestiti dal Comune (ai quali se ne aggiungono altri tremila e quattrocento di Area): di questi, alcuni sono occupati abusivamente. Quanti? Difficile saperlo, perché non c’è un monitoraggio costante. Ed è uno degli impegni della nuova amministrazione. L’abusivismo, comunque, è solo uno dei problemi. E (forse) neppure il più grave. Gli altri sono le manutenzioni totalmente insufficienti (per le quali il Comune spende ogni anno circa due milioni, senza riuscire a dare risposte soddisfacenti agli inquilini dal momento che gli interventi si effettuano sempre e solo in emergenza), la difficoltà di molte famiglie a pagare il canone e, soprattutto, la graduatoria. Sbloccata tre anni fa, dopo che è rimasta chiusa per oltre dieci anni, oggi in lista ci sono 823 famiglie che legittimamente attendono un alloggio popolare. E attenderanno ancora chissà quanto tempo: perché dal 2010 a oggi, gli unici nuovi alloggi di edilizia residenziale che l’amministrazione ha costruito sono quelli di via Flumentepido. Una goccia nel mare, quindi.

Le soluzioni

L'emergenza delle case popolari è tale che negli ultimi anni il Comune sempre più di frequente ha provato a metterci una pezza rivolgendosi ai privati. I servizi sociali, per esempio, aiutano le famiglie più in difficoltà a pagare un affitto versando un contributo: una strada che può essere una soluzione tampone, ma se diventa strutturale (come accaduto), allora significa che mancano politiche abitative adeguate.

Accanto agli alloggi popolari, il Comune mette a disposizione anche una quarantina di appartamenti (in via della Pineta, via Corsica, via Malfidano) a canone concordato (costo mensile medio 500 euro), ma la situazione economica degli inquilini è talmente cambiata, oggi, che molti, essendosi ritrovati a reddito zero, non riescono più a pagare il canone da anni. Risultato: solo per gli appartamenti di via della Pineta, il Comune ha accumulato un credito di circa mezzo milione di euro di “affitti” non versati. Per questi alloggi, il canone era stato definito sulla base di accordi tra Comune e parti sociali. Che forse adesso andrebbe rivisto. Ma la soluzione più immediata, e più efficace, è quella che in mente l’amministrazione: ovvero, chiedere alla Regione di rivedere la legge regionale affinché sia inserita la mobilità tra alloggi a canone concordato e quelli di edilizia popolare. In questo modo si dà possibilità a chi non è più in grado di pagare un affitto di essere beneficiario di un alloggio Erp e a coloro che prima non potevano accedere agli alloggi a canone convenzionato di poterlo fare.

