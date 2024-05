«Case popolari, stufi del degrado» 

Da una parte i palazzi fatiscenti in via Lussu, dall’altra il cantiere bloccato nella borgata Santa Lucia. Nel mezzo ci sono oltre cinquanta famiglie di Selargius che da anni attendono quel salto di qualità promesso, con case nuove non più ai margini della città come l’attuale edificio-ghetto costruito negli anni ’80 e da venti in attesa di una rinascita.

La rabbia

«Viviamo nel degrado, vorremo sapere che fine hanno fatto i fondi di Area destinati alla costruzione di nuovi appartamenti», chiede Graziella Felce a nome dei residenti nelle palazzine di proprietà dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa. Lì dove - fra mille criticità - il disagio sociale è palpabile. «La facciata è in condizioni pietose, ci sono dei seri problemi strutturali dentro e fuori, per non parlare delle infiltrazioni d’acqua e dell’umidità», racconta la donna, «degli ascensori e citofoni non funzionanti da anni. Noi curiamo i nostri appartamenti, per il resto Area è da sempre assente. Qui vivono persone perbene: non possiamo permetterci una casa come tutti gli altri, ma meritiamo di vivere in condizioni dignitose e non come cittadini di serie B».

Interventi al palo

Una svolta attesa da vent’anni. Tutto parte con l’accordo quadro - fra Comune, Regione e Area - e il finanziamento milionario ottenuto nel 2004 dall’allora Governo: a carico del Comune la realizzazione del parco Lineare, intervento già concluso da anni. Mentre all’Agenzia regionale spettava l’intervento di riqualificazione degli alloggi popolari di via Lussu: manutenzione degli appartamenti, ma anche uffici comunali, una biblioteca, un centro di formazione professionale, e il rilancio del piccolo parco accanto. Un intervento necessario per evitare il rischio ghetto per i palazzi di via Lussu, con tanto di trasferimento di 14 famiglie nei nuovi alloggi nella borgata. Case che però non sono mai state completate: prima il cambio continuo ai vertici di Area, poi la modifica del progetto, il nuovo appalto, il via ai lavori. E infine nel 2017 il fallimento dell’impresa che si era aggiudicata la gara.Da allora è tutto bloccato.

Area

«Capiamo le lamentele dei residenti, ma negli anni abbiamo investito tanto nelle manutenzioni», precisano da Area, «e le problematiche da affrontare sono tante». Sullo sfondo ci sono infatti anche gli affitti non versati da anni da gran parte di chi vive in via Lussu: il 70 per cento degli inquilini risultano morosi, e il 10 per cento degli alloggi occupati abusivamente. «Nel frattempo abbiamo ripreso in mano il progetto, ed entro l’anno contiamo di appaltare i lavori per i quattordici nuovi alloggi in via Dessì e via Cambosu», assicurano dall’Agenzia. «Certo è che i palazzi di via Lussu così come sono non vanno bene, potrebbero essere eliminati e realizzate ulteriori case in altre zone della città: ma per fare questo serve la disponibilità del Comune per gli spazi dove costruire, e della Regione per i finanziamenti».

