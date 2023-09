Case popolari, si allagano le camere 

«Occorre intervenire nell’immediato, prima che arrivino le piogge e aumentino le criticità. Siamo stanchi di segnalare i disagi e ottenere soltanto promesse su dei lavori che invece non arrivano mai». I residenti di alcuni appartamenti di proprietà dell’ente Area facenti parte di un complesso di mini-condomini in via Atria (nella zona della Rosa del Marganai), lanciano l’allarme all’indomani delle piogge che nei giorni scorsi hanno creato l’ennesimo disagio. «Non è ammissibile che a ogni giornata di pioggia – sbuffa Cristian Serra – ci si ritrovi con l’acqua dentro le camere».

La copertura divelta

Nel mese dello scorso gennaio il forte vento aveva divelto una delle protezioni in plexiglas sovrastante le scalinate che conducono agli appartamenti: «Piove all’interno – prosegue Serra – e si allagano le scale dal secondo piano fino al pianterreno. Le pendenze poi consentono che l’acqua si riversi sui pianerottoli degli ingressi e si riversi all’interno di questi, causando ingenti danni».

La pensilina divelta non è mai stata risistemata nonostante diversi sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’ente preposto e l’acqua che invade le scale per due piani e si riversa all’interno degli alloggi presenti, risulta essere una vera e propria trappola per l’incolumità dei condomini.

Culla e lettini bagnati

Vanessa Enna abita al pianterreno con la propria famiglia; attendeva un sopralluogo (l’ennesimo) promesso per la giornata dello scorso venerdì: «Ma nessuno – rivela – si è fatto vedere né sentire. La nostra è una situazione al limite: abbiamo delle infiltrazioni talmente importanti da costringerci, in certi periodi, a dormire tutti nella stessa stanza. Dal soffitto le gocce d’acqua cadono sulla culla del bimbo più piccolo e nella stanza da letto delle due sorelline. Siamo stati costretti più volte a cambiare la mobilia rovinata dall’umidità. La muffa è un fattore che ci preoccupa moltissimo: nonostante continui trattamenti non si riesce a debellarla».

Vanessa Enna confessa anche l’impossibilità di poter aprire le portefinestre a causa dei danni subiti da queste derivanti dalle infiltrazioni in risalita.

Vicini al letto del fiume

«Questi disagi – sostiene Rita Melis, residente del complesso – dipendono dal fatto che questi alloggi sono stati costruiti nei pressi del letto di un fiume. Forse le fondamenta non sono state progettate con tutti i crismi. A casa mia le infiltrazioni arrivano dal bagno. Sono stanca di ricevere soltanto dei sopralluoghi. Sembra che a ogni cambio di dirigenza dell’ente le segnalazioni non vengano ereditate», conclude la donna: «Periodicamente si ricomincia daccapo, nella totale noncuranza della necessità dei residenti di vivere una vita dignitosa».

