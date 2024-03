Case popolari, sì al patto di legalità 

Negli alloggi comunali di via della Musica si riparte da zero. Con un regolamento di condominio da rispettare, un piano di rateizzazione studiato per versare affitti e tributi non pagati da anni, e finalmente un contratto regolare di locazione per ciascuna delle 36 case popolari dove è in corso un piano di messa in sicurezza deciso e finanziato dal Comune. «Siamo abbandonati da anni», la lamentela di un gruppo di inquilini presenti ieri alla riunione nell’ex Convento dei Cappuccini. «Stiamo cercando di mettere ordine e di risolvere i problemi, serve però la collaborazione di tutti», le parole del vicesindaco Tore Sanna dopo l’incontro.

Anni di caos

Alle spalle anni di abusi e di evasione (da parte di alcuni), ma anche di mancate manutenzioni degli appartamenti distribuiti nelle palazzine ai civici 120, 128 e 136 di via della Musica. «La realtà è che in passato siamo stati lasciati soli, le case sono in condizioni pietose e noi purtroppo non abbiamo i soldi per poterci permettere di meglio», raccontano diversi residenti presenti all’incontro di ieri. C’è anche chi - chiedendo l’anonimato - ricorda l’ultimo episodio - e non l’unico - che ha devastato l’appartamento di uno dei tre condomini a due passi da Molentargius: «Il vicino ci ha quasi bruciati vivi», raccontano. Poi l'appello ai vertici del Comune per risolvere l’emergenza discariche in strada: «Mettete le telecamere per beccare chi abbandona i rifiuti, non possiamo continuare a vivere in queste condizioni per colpa di pochi».

L’incontro

Ieri la prima riunione pubblica nella sede comunale di via Brigata Sassari, con dirigenti e funzionari del Municipio presenti per spiegare il percorso di riordino avviato lo scorso anno: dal Patrimonio ai Servizi tecnologici, sino ai settori Tributi, Ambiente e Politiche sociali. Si va dal regolamento condominiale che sarà consegnato al momento della firma del contratto d’affitto, sino al percorso studiato per mettere tutti in regola sul fronte dei tributi: si potrà accedere alla rottamazione del debito - per chi ha i requisiti - oppure ad un piano di rateizzazione definito famiglia per famiglia. Regolarizzazione che riguarda anche i canoni mensili mai pagati.

Rifiuti e manutenzioni

L'incontro è stato anche l’occasione per fare un focus sulla differenziata, e il punto sui lavori di riqualificazione previsti negli alloggi popolari: dalla manutenzione per mettere fine alle infiltrazioni d’acqua, sino alla messa a norma degli impianti. E per le segnalazioni c’è il sito istituzionale del Comune, con tanto di guida cartacea consegnata ieri. «Le case di via della Musica sono state abbandonate dalle amministrazioni succedute in passato», ricorda il vicesindaco. «Un problema al quale abbiamo lavorato da subito: ora conosciamo i nomi di chi ci abita, sino allo scorso anno sconosciuti, tutti hanno i requisiti per avere l’alloggio ma serve che ciascuno si impegni a pagare le tasse e l’affitto. Il Comune sta facendo la sua parte investendo risorse per mettere in sicurezza le palazzine».

