Case popolari, pubblicata la graduatoria 

Le liste della speranza sono state pubblicate ieri. Sono centinaia le persone che attendono l’assegnazione di una casa popolare, quando qualcuna di queste si renderà disponibile. Nella graduatoria generale per l’eventuale assegnazione degli alloggi figurano 320 persone. A questi aventi diritto bisogna però aggiungere i 43 inseriti nella graduatoria riservata agli anziani e i 125 della graduatoria dei disabili.

Gli esclusi che avevano presentato domanda, sono poco più di una quarantina. Per la maggior parte il motivo dell’esclusione è il superamento del reddito, poi ci sono due casi in cui è stato rilevato il possesso di altra abitazione, uno risultato residente e uno per irregolarità nella presentazione delle domande.Tutte le graduatorie sono per ora provvisorie, ed è possibile presentare ricorso entro il prossimo 6 settembre.

Allo stato attuale le case popolari distribuite in diverse zone sono tutte occupate. La graduatoria consentirà però di poter procedere subito ai nuovi inserimenti qualora un alloggio si dovesse liberare, ad esempio per il decesso dell’attuale inquilino o per altre motivazioni.Gli alloggi di edilizia popolare sono distribuiti soprattutto tra via Sant’Antonio, Santa Lucia, via is Arenas, via Belgio, via Della Musica e via S’Arrulloni. In via Sant’Antonio e a Santa Lucia sono in corso i lavori di riqualificazione di Area che prevedono sia il rifacimento delle facciate che interventi all’interno delle abitazioni. Proprio a Santa Lucia i ponteggi sono stati sistemati nei giorni scorsi. ( g.da.)

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