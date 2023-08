Case popolari pronte nel 2024 

Il Comune accelera sull’edilizia popolare, aggiudicando gli ultimi lotti per la ristrutturazione e l’efficientamento delle case popolare di Su Pinu, nel quartiere di Sa e Sulis, ognuno da 11 alloggi. L’aggiudicazione la settimana scorsa, con i fondi Pnrr. Una buona notizia, dopo cinquant’anni di immobilismo sull’edilizia pubblica che ha fatto precipitare Nuoro in una emergenza per gli alloggi popolari. Una notizia positiva dopo gli infiniti intoppi sull’appalto partito già nel 2015, ma bloccato da un lungo contenzioso. Ora però sembra tutto superato, con il primo lotto funzionale già appaltato da aprile che va avanti spedito ora e gli altri due pronti al decollo.

Difficoltà superate

«Stiamo procedendo con la tabella di marcia che ci siamo dati dopo le difficoltà incontrate – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Beccu – e cerchiamo di soddisfare il prima possibile e al meglio le richieste di alloggi in città». Per Beccu nessuna previsione sui tempi, anche alla luce delle vicissitudini del progetto. Già nel 2007 la Regione aveva finanziato la costruzione di 44 appartamenti a Su Pinu, stanziando circa 4 milioni di euro. Il cantiere era stato avviato in fretta nel 2017 per non perdere i soldi, ma si era dovuto arenare. La ditta cagliaritana Impredia, che si era aggiudicata l’appalto, in due anni avrebbe dovuto ridare una nuova dignità al quartiere. Il cantiere si è invece bloccato per via di un contrasto sulle modalità di esecuzione dei lavori. Il Comune imponeva l’avanzamento per lotti funzionali, la società aveva bloccato i lavori chiedendo di procedere con un unico grande lotto sgomberando e abbattendo le opere presenti. Dopo diversi solleciti, il Comune nel 2019 aveva deciso per «la risoluzione contrattuale per inadempimento e grave ritardo». In autunno la svolta con l’avvio dei lavori da parte di un’altra impresa.

Alloggi tra un anno

La settimana scorsa i nuovi appalti. Le due società aggiudicatrici, la Ferrocemento di Cagliari, che su un appalto da 1,818 milioni se lo è aggiudicato a 1,427 milioni, e la ditta La Cascina Costruzioni di Roma, che su una base d’asta da 1,785 milioni si è aggiudicata l’appalto offrendo 1,321 milioni, hanno 365 giorni di tempo per completare l’opera. «Abbiamo anche avviato la riqualificazione e il rifacimento degli alloggi a Monte Gurtei, riqualificazione mai fatta dalla costruzione deg li anni 50 – spiega Beccu – e stiamo completando un iter complicatissimo sui vincoli di Sant’Onfrio. A settembre finiremo catalogazione e censimento degli immobili, per ognuno servirà un provvedimento ad hoc del Ministero.

