Gli appartamenti comunali a canone sociale del palazzo di via Giulio Cesare, a Portoscuso, saranno pronti per la prossima primavera. Lo ha detto in Consiglio comunale il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori, durante un’informativa richiesta dalla minoranza. «Gli appartamenti del piano terra, primo e secondo piano sono in fase di completamento – ha detto il sindaco – e dovrebbero essere pronti e fruibili per la prossima primavera. Negli alloggi del terzo piano invece ci sono ancora lavori da eseguire per circa 200 mila euro: se ci saranno bandi regionali specifici parteciperemo, altrimenti queste risorse dovranno essere trovate l’anno prossimo nel bilancio. Si tratta in tutto di 14 appartamenti, di classe energetica A, con ascensore». In discussione durante il Consiglio anche la graduatoria per le case popolari, con 44 nominativi e in vigore da 4 anni. «Con un lavoro capillare di ricognizione fatto insieme ad Area – ha detto l’assessora ai Servizi Sociali e Politiche abitative Monica Napoli – siamo riusciti a recuperare e assegnare 16 appartamenti, attualmente in graduatoria ci sono 28 nuclei familiari. Altri quattro potrebbero essere assegnati ma sono necessari lavori che dovrà eseguire Area».

La minoranza chiede chiarezza sulla graduatoria. «Ci sono anche nominativi con zero punti, con il rischio che la casa – ha detto Stefano Ariu, capogruppo di Portoscuso Rinasce – sia assegnata a chi ha un punteggio pari a zero. Bisogna provvedere ad una nuova graduatoria, non facendo un semplice aggiornamento delle condizioni di chi è già in graduatoria ma dando la possibilità di potersi inserire a chi ne ha i requisiti, ad esempio le giovani coppie».

RIPRODUZIONE RISERVATA