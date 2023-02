Case popolari pronte e dimenticate 

Nel 2011 la Giunta approvava il progetto preliminare, per l’importo di 2 milioni 199mila euro. Sempre nello stesso anno l’esecutivo dava il via libera al progetto definitivo, comprendente anche 395mila del bilancio comunale.

Il collaudo è fatto, mancano soltanto gli allacci idrici ed elettrici. E per questo una decina di abitazioni, ultimate nel luglio 2019 e da assegnare in locazione a canone moderato, rischiano di andare già in malora. Eppure per il recupero di quelle case in pieno centro storico ed acquistate dai privati l’amministrazione comunale investì oltre due milioni di euro, parte frutto di un finanziamento regionale e il resto attraverso un mutuo.

La storia

A fine 2007 dalla Regione arrivò un contributo di circa 2 milioni di euro per la costruzione e il recupero di alloggi di edilizia abitativa. L’anno successivo fu approvato lo schema di accordo Regione–Comune, mentre successivamente il Consiglio Comunale stabiliva di acquistare gli immobili necessari alla realizzazione del programma di interventi.

Nel 2011 la Giunta approvava il progetto preliminare, per l’importo di 2 milioni 199mila euro. Sempre nello stesso anno l’esecutivo dava il via libera al progetto definitivo, comprendente anche 395mila del bilancio comunale.

Poi vennero appaltate le opere e i lavori eseguiti dall’impresa Reco srl di Vittorio Cauli, mentre la direzione dei lavori era stata affidata a Nanni Soru. Da allora sono passati tre anni e mezzo e tutto resta fermo, con le abitazioni che iniziano a dare segni di deterioramento e i cittadini che ne avrebbero diritto non riescono a capire il motivo di questo ritardo.

Tutto tace

Ma sono in corso le procedure affinché le abitazioni possano essere finalmente consegnate? Il responsabile dell’ufficio tecnico Giancarlo Meloni risponde con un secco no. «Lavoro con un contratto part time di 18 ore e non ho il tempo di occuparmene. Sono impegnato nelle operazioni legate al Pnnr e alla ricerca di finanziamenti ministeriali e regionali».

Pinuccio Pinna è l’assessore ai Lavori pubblici negli anni in cui arrivò il finanziamento regionale e fu approvato il progetto. Seguì la pratica da vicino, mai poi nel 2015 concluse il mandato. «Si tratta – afferma - di una imperdonabile e grave trascuratezza a cui bisogna porre subito rimedio. A mio avviso deve essere assunto un tecnico part time che si occupi soltanto di concludere tutto l’iter per la consegna delle case».

La spiegazione

L’attuale assessore Angelo Pinna spiega i motivi dei ritardi: «Ci vuole tempo per mettere mano al tanto lavoro da fare. Tutto nasce però anche da una richiesta di collaudo fatta solo verbalmente nel luglio 2020 dal tecnico incaricato, ma mai seguita da un atto formale di incarico. Ora dovremo portare in Consiglio il debito fuori bilancio». Il capogruppo dell’opposizione Eugenia Usai: «Chiederemo conto con una interpellanza in Consiglio comunale. Come gruppo ribadiamo che queste sono le conseguenze, da noi spesso denunciate anche in Aula, di un ufficio tecnico che non funziona sia per le pratiche interne e sia per le richieste dei cittadini».

