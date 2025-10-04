Case popolari, piano per il recupero 

Dopo mesi di richieste e sollecitazioni da parte dei residenti, arriva la risposta dell’amministrazione comunale di Sant’Antioco sul futuro delle case popolari di via Rinascita. Il sindaco Ignazio Locci ha annunciato l’avvio di un piano di recupero per gli alloggi popolari, che rientrano tra i primi interventi di edilizia popolare di Sant’Antioco e che versano in condizioni critiche da anni.

«Abbiamo 500mila euro disponibili – ha dichiarato il primo cittadino – ma sono del tutto insufficienti per un intervento completo. Quegli alloggi rappresentano un pezzo di storia di Sant’Antioco: realizzati per primi, hanno visto solo il rifacimento dei bagni negli anni, ma mai una ristrutturazione strutturale degna di questo nome».

Umidità e tetti da rifare

La situazione di precarietà all’interno delle case è riscontrabile da chiunque. L’umidità dentro gli appartamenti è visibile ad occhio nudo e il problema fondamentale è il tetto. Filtra l’acqua piovana, ogni tanto cadono calcinacci: un rischio per chi ci abita. I residenti insistono: pagano l’affitto e ricordano che «questi lavori li dovrebbe far fare il Comune ma sembra che si siano dimenticati della nostra esistenza».

L’amministrazione ha deciso quindi di affidare la progettazione degli interventi, passaggio indispensabile per accedere ai fondi regionali. L’obiettivo è ambizioso: ottenere risorse per circa due milioni di euro attraverso i bandi attualmente aperti.

La comunicazione del sindaco arriva dopo anni di proteste dei residenti. L’ultima risale a due mesi fa quando gli inquilini dei sette palazzi (34 appartamenti di cui due venduti a privati) hanno reso pubblica la richiesta di attenzione verso le loro case che cadono a pezzi. Chi invece la propria casa l’ha acquistata, lamenta danni e disagi legati alla mancata manutenzione da parte del Comune, con problemi strutturali mai affrontati in maniera risolutiva.

Obiettivo bandi

«Abbiamo un programma, ora si parte con la progettazione e la partecipazione ai bandi», ha aggiunto Locci: «Non possiamo ancora dare certezze sui tempi ma non perdiamo la fiducia. I fondi regionali ci permetteranno di dare una risposta concreta ai cittadini».

L’intervento annunciato rappresenta un passo importante nella riqualificazione urbana di Sant’Antioco e una svolta per i residenti di via Rinascita, che da decenni attendono risposte e soluzioni e nel frattempo chiedono che il Comune intervenga per far ripristinare l’illuminazione pubblica tra i palazzi, dove ormai da tempo, nelle ore serali e notturne non si vede più nemmeno una lampadina accesa.

