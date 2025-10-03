Case popolari, pasticcio burocratico 

Non possono acquistare le case perchè Area le ha costruite su terreni il cui diritti di proprietà non è mai stato definito. Gli inquilini di numerosi alloggi popolari vorrebbero riscattare gli immobili, ma non è possibile. Il Comune dopo tanti anni sta cercando di trovare una soluzione. «Il Comune aprirà un tavolo tecnico con Area per rendere possibile l’acquisto degli alloggi da parte degli assegnatari: tutto questo si può completare entro alcune settimane e gli atti possono essere perfezionati entro l’anno», afferma il sindaco Gabriele Littera, che è intervenuto sulla vicenda in seguito a un’interrogazione del consigliere di minoranza Carlo Pahler.

L’interrogazione

«Nel Comune di Serramanna insistono alcuni alloggi, per i quali diversi cittadini, a partire dal 2021, hanno inoltrato formale richiesta per l’acquisto», scrive Pahler nel documento, secondo il quale «la mancata attivazione della procedura di cessione delle aree impedisce ai cittadini interessati di diventare legittimi proprietari dell’immobile». Le case dell’ex Istituto autonomo case popolari (Iacp) ora di proprietà di Area, erano state costruite negli anni Settanta del secolo scorso nelle aree espropriate dal Comune in via Di Vittorio. Decine di alloggi che, negli anni, erano stati concessi in locazione dall’ex Iacp ad altrettante famiglie aventi diritto. Il pasticcio burocratico è emerso quando diversi assegnatari hanno manifestato la volontà di acquistare, come prevedeva l’assegnazione con diritto di riscatto, ma hanno incontrato il no di Area.

La proprietà

Area non sarebbe proprietaria delle aree (classificate nel catasto ancora come terreni agricoli) su cui sono state costruite le case e la vendita non può essere perfezionata. «Il Comune non ha dato seguito al procedimento di cessione in proprietà degli alloggi, per completare il passaggio del terreno ad Area e stipulare l’atto di concessione del diritto di superficie, così da sbloccare la procedura di vendita degli alloggi», sottolinea il consigliere Pahler nell’interrogazione. Uno degli assegnatari interessati (sarebbero 16 in tutto) accetta di raccontare la sua storia con la garanzia dell’anonimato. «Nel 1979 ho avuto assegnato dall’ex Iacp un alloggio con diritto di riscatto. Tre anni fa ho fatto richiesta ad Area per l’acquisto alloggio ma mi è stato risposto che la casa non si poteva vendere a causa di un problema nel perfezionamento dell’atto di vendita dei terreni con il Comune». In Aula il sindaco ha sostanzialmente confermato l’esistenza dell’anomalia. «Per la metà dei terreni di via Di Vittorio, dove furono costruite le case popolari, l’atto venne perfezionato negli anni ‘80, per l’altra metà non c’è mai stato il rogito e Area, non essendo proprietario dei diritti sull’area non può per questo procedere alla vendita degli alloggi», ha detto Littera.

