Case popolari occupate, dossier del sindaco  e indagini avviate da Area 

Tre alloggi occupati abusivamente e altri due sui quali l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa (Area) ha avviato accertamenti per verificarne lo stato. Sono i numeri dell’emergenza abitativa a Serramanna contenuti nel dossier compilato dal sindaco Gabriele Littera in risposta a un’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Carlo Pahler. «Diversi cittadini segnalano all’ente una situazione di emergenza residenziale e che vi sono diversi casi di occupazione senza titolo degli immobili», aveva denunciato Pahler nel documento col quale chiedeva all’esecutivo di fare luce sul fenomeno.

La risposta del sindaco Littera conferma i casi di occupazione abusiva degli alloggi Area. «Gli alloggi occupati abusivamente, come risulta da comunicazioni di Area all’ente, sono tre: uno in via Roselli, uno in corso Repubblica e un altro in via 25 Aprile. Sono in corso accertamenti da parte di Area in merito a possibili occupazioni abusive in altri due alloggi di via 25 Aprile», scrive il sindaco Littera.

Il fenomeno delle irregolarità nell’occupazione nelle palazzine di proprietà di Area di via 25 Aprile, non nuovo, è stato segnalato negli anni da soggetti che pur essendo in graduatoria per l’assegnazione degli appartamenti (con pieno diritto) hanno visto svanire il sogno di un tetto. Gli alloggi liberati (per trasferimento o decesso degli inquilini) restavano tali giusto il tempo necessario a qualcuno per sfondare la porta dell’appartamento e occuparlo senza titolo.

Il sindaco annuncia la linea dura. «Nei casi di occupazione abusiva ci si attiene a quanto previsto dalla legge in materia alla lotta all’occupazione abusiva degli immobili», scrive Littera. Il riferimento è al decreto legge 47 del 2014 che recita: «Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allaccio a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge».