Case popolari, nuovo crollo: «Area, dove sei?» 

Case popolari: a Guspini i disagi sembrano non aver fine. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato in via Milano 9: un parziale distacco del solaio con conseguente caduta di calcinacci e intonaci in corrispondenza del vano scale. Non passava nessuno, e la tragedia è stata scongiurata. Ma in tutta la palazzina i problemi strutturali sono frequenti: infiltrazioni, degrado e manutenzioni assenti. Il Comune ha inviato l’ennesima segnalazione ad Area, indirizzando la missiva anche al Prefetto e al comando dei Vigili del Fuoco di Sanluri.

«Siamo stati fortunati»

Valentina Arca abita in un appartamento al piano terra da tredici anni. Ci sono sei appartamenti in totale, uno è disabitato. La donna racconta di aver sentito un botto provenire dal vano scale. Assieme ai dirimpettai si è precipitata per capire cosa stesse accadendo. A terra residui di calcinacci e intonaco. Nell’incredulità più totale, alzando gli occhi al soffitto, Valentina e i vicini hanno notato un foro: «Siamo stati fortunati perché in quel momento nessuno passava per le scale. Se il soffitto non verrà sistemato, con le piogge l’acqua arriverà direttamente dall’esterno e sarà impossibile percorrere le scale in sicurezza».

Nella palazzina abitano cinque famiglie. Alcuni inquilini hanno problemi di deambulazione: «Vivo attaccata alla bombola d’ossigeno», prosegue Arca. «Con le scale bagnate rischio di scivolare ogni volta. Il problema deve essere risolto». Per la donna i problemi non sono mai finiti. Nel 2015 si aprì una voragine nel pavimento del suo appartamento e per otto mesi fu costretta ad allontanarsi da casa: l’appartamento fu dichiarato inagibile e furono necessari dei lavori di ripristino».

Problemi noti

«La situazione di criticità strutturale in cui versano parte dei fabbricati di proprietà di Area in via Milano è grave», dice Stefania Atzei, assessora all’edilizia residenziale pubblica. In una palazzina risalente a oltre 75 anni fa, la notizia del distacco di intonaci e calcinacci ha destato preoccupazioni. Qualche giorno fa l’assessora ha inviato ad Area un nuovo sollecito: “Già con precedente nota trasmessa nel marzo scorso – vi si legge – si segnalava la condizione di degrado con gravi problemi strutturali alle coperture, nonché evidenti e significative lesioni in tutti i prospetti interni ed esterni in cui versano gli alloggi popolari di via Milano 9, verificata anche alla presenza del comandante dei Carabinieri di Guspini”.

Un degrado presente anche negli appartamenti al primo piano dello stabile, dove un inquilino è costretto a tenere un secchio sul tavolo della cucina per raccogliere l’acqua piovana che cade dal tetto.

Questa la richiesta dell’assessora Atzei ad Area: «Occorre un’urgente verifica tecnica e strutturale degli edifici, nonché un apprezzabile intervento di manutenzione degli stabili, ormai in condizione di degrado statico, estetico, impiantistico e funzionale».

