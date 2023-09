Case popolari, minoranza contro la Giunta 

«Niente di nuovo sul fronte dell’edilizia popolare a Donori. Nelle linee programmatiche presentate dal sindaco in Consiglio comunale non c’è nessun impegno per portare a termine i nuovi alloggi i cui lavori sono fermi da anni e sui quali nulla hanno fatto le precedenti amministrazioni. Sono urgenti azioni mirate per contrastare il disagio abitativo ed economico delle fasce più deboli. La casa rappresenta la base per costruire il futuro di tutti»: i consiglieri di opposizione Salvatorangelo Piredda, Gino Stocchino, Maurizio Deiana e Francesco Gaviano vanno all’attacco del sindaco Maurizio Meloni e della sua maggioranza.

La vicenda riguarda gli alloggi popolari della zona di Su Tzurru fermi da 16 anni a causa del fallimento dell’impresa a cui l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa aveva affidato la costruzione di 8 nuove case popolari.

«Sono meravigliato da questa esternazione a mezzo stampa», replica il sindaco Maurizio Meloni: «Mi sarei aspettato un’interrogazione in Consiglio, dove la minoranza su questo tema non è invece mai intervenuta né ha chiesto spiegazioni. Se lo avesse fatto, avrebbe saputo che tra il nostro Comune e Area c’è da tempo un’interlocuzione in atto: a giugno, Area ci ha restituito un progetto esecutivo con le risposte ai chiarimenti chiesti dal nostro Ufficio tecnico. Abbiamo ben presenti le esigenze delle famiglie bisognose: l’edilizia popolare rimane una delle nostre priorità. Il confronto con Area sta andando avanti: confidiamo di concluderlo nelle prossime settimane per poter finalmente riprendere i lavori».

