Case popolari, manutenzioni fino ad agosto 

Slitta ancora la consegna dei lavori di riqualificazione degli alloggi popolari di via Alghero. L’intervento da un milione 575mila euro (un milione e mezzo di fondi Pnrr, 75mila euro stanziati dal Comune) si sarebbe dovuto concludere lo scorso dicembre, ma la ditta appaltatrice Lilliu, che aveva già ottenuto una prima proroga di quattro mesi, nei giorni scorsi ha presentato al settore Lavori pubblici una nuova richiesta per posticipare ulteriormente la chiusura del cantiere. Il contratto di esecuzione dell’appalto era stato siglato a 30 giugno, a ottobre il Comune aveva riconosciuto all’impresa un’anticipazione del 30 per cento sul valore del progetto. Il maltempo delle ultime settimane, però, avrebbe ostacolato la posa in opera dell’isolamento termico. Dopo un assaggio d’estate, nelle ultime settimane il brusco calo delle temperature ha portato alla riaccensione degli impianti di condizionamento all’interno degli appartamenti, impedendo di fatto agli operai di poter intervenire sulle pareti alle quali sono collegate le pompe di calore. Al ritardo, poi, avrebbe contribuito anche la difficoltà a sostituire gli infissi dentro le abitazioni, per le quali è necessaria la disponibilità dei condomini. Il responsabile unico del progetto, Alberto Soddu, ha espresso parere favorevole alla nuova proroga, concedendo, per l’ultimazione dei lavori, tempo fino al 26 agosto. ( m.g. )

