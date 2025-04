Case popolari mai accatastate: soluzione dopo 50 anni 

Quando vennero costruite, nella seconda metà dello scorso secolo, nonostante fossero state regolarmente assegnate alle famiglie che ne avevano fatto richiesta, quegli immobili non vennero mai accatastati. Ora a distanza di cinquant’anni, l’amministrazione comunale di Siniscola ha fatto un importante passo avanti per regolarizzare le case popolari di via Vivaldi.

Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato l’acquisizione gratuita di beni immobili di proprietà della Regione. Tra questi spicca proprio la particella situata in via Vivaldi che consentirà di incatastare una ventina di appartamenti, costruiti all’epoca dall'ex agenzia regionale delle case popolari.

«L’operazione rappresenta una svolta significativa per i residenti - afferma l’assessore all’Urbanistica Antonello Fadda - molti dei quali attendono da anni di poter avviare l’iter per la richiesta di riscatto degli alloggi tramite Area».

Anche il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. «Questa acquisizione - ha dichiarato il primo cittadino - è il frutto di un percorso lungo e complesso, che finalmente offre una risposta concreta ai bisogni della comunità».

