Case popolari, lavori in via Silesu 

Prenderà il via fra poche settimane, a Iglesias, la riqualificazione urbana di una delle palazzine comunali di via Lao Silesu, nella parte meridionale della città, dove trovano spazio dodici appartamenti di edilizia popolare. La prima palazzina del complesso venne ristrutturata tempo addietro, e ora prenderanno il via i lavori nella seconda. L’edificio in questione necessita di importanti interventi di ristrutturazione e manutenzione esterna e interna. Il finanziamento per eseguire questi lavori ammonta a 350mila euro. Ulteriori interventi inerenti l’interno di ogni abitazione verranno realizzati in un secondo tempo, grazie a un finanziamento pari a 120mila euro.

Cosa si farà

«Abbiamo puntato l’attenzione su uno dei quartieri periferici della città», spiega l’assessora comunale all’Urbanistica e paesaggio, Giorgia Cherchi: «Gli interventi in programma sono necessari al risanamento e valorizzazione della palazzina. In particolare è prevista la sistemazione delle scale: verranno rimossi gli intonaci degradati e in evidente distacco, con successiva sostituzione degli stessi con intonaci compatibili. Verranno inoltre ristrutturate le facciate dello stabile, con interventi finalizzati alla pulizia, restauro e consolidamento».

Rigenerazione urbana

In questi giorni, l’amministrazione comunale sta svolgendo le procedure relative all’affidamento dei lavori. Un percorso di rigenerazione urbana e sociale e una boccata di ossigeno per le dodici famiglie che vivono nella palazzina. «La riqualificazione e ristrutturazione della palazzina di via Silesu – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru – ha notevole importanza per la comunità e, in particolare, per le famiglie che vivono nella palazzina». Queste ultime hanno manifestato contentezza per l’annuncio dei lavori imminenti: li attendevano da tanto tempo.

«La riqualificazione urbana al servizio del cittadino: un piano di lavoro che auspichiamo possa abbracciare dal centro alle periferie con la stessa attenzione, per le piccole e le grandi opere», conclude l’assessore ai lavori pubblici, «e un occhio di riguardo per le periferie».

