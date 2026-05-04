Case popolari, lavori con sorpresa 

L’avviso è arrivato a sorpresa nei giorni scorsi. In vista dell’imminente avvio dei lavori di riqualificazione del progetto RinnovArea, in 122 alloggi popolari divisi tra i quartieri di Sant’Antonio e Santa Lucia, gli assegnatari residenti dovranno rimuovere «tutte le opere non autorizzate e presenti nell’edificio, quali depositi, pompe di calore, antenne, coperture metalliche e murature».

Fulmine a ciel sereno

Quasi un fulmine a ciel sereno laddove negli anni sono state realizzate modifiche, coperture, vetrate e dove ovviamente sono stati sistemati i condizionatori per sopravvivere al gran caldo estivo. Così se i lavori sono accolti con favore, per il resto imperversa il malumore: molti inoltre sono subentrati in case dove già erano state fatte le modifiche e soprattutto qui, nessuno ha i soldi per poter riportare tutto come era prima.Intanto per ora degli operai non c’è ancora nemmeno l’ombra. «Ancora i cantieri non ci sono», dice Ignazio Cocco, «il mio balcone sta cadendo a pezzi ed è da tempo che chiediamo interventi sulle facciate, speriamo che sia la volta buona e poi dentro ci sono infiltrazioni che avevamo segnalato».Qui nel quartiere di Santa Lucia la notizia dell’apertura dei cantieri è arrivata nei giorni scorsi. «All’interno non abbiamo grossi problemi» commenta Barbara Sarritzu, «più che altro è da rifare la facciata».

Il malumore

Ma la preoccupazione è un’altra, «hanno detto che dobbiamo riportare le case a come erano al momento dell’assegnazione. Ma come si fa? Noi abbiamo fatto tante cose per abbellirle e per renderle vivibili e poi ci chiedono una cosa del genere? Addirittura dovremmo togliere i condizionatori. Ma come avremmo potuto vivere qui senza avere le pompe di calore come hanno tutti?». Anche Cristina Pisano è amareggiata: «La vetrata a suo tempo l’aveva messa mia nonna e adesso ci chiedono di togliere tutto. Noi non abbiamo i soldi per fare questi lavori. Abbiamo fatto di tutto per rendere queste case vivibili e adesso ci chiedono di distruggere tutto».

Poco più in là, nell’androne del palazzo Noemi Massa ascolta preoccupata. «Io sono qui da pochissimo tempo e tutto quello che è stato fatto l’ho trovato». Che vuol dire un bagno diventato più stretto e una cucina diventata un po’ più larga, «di certo non posso smantellare tutto per riportarlo a come era prima. Una cosa è se uno deve smantellare tutto perché va via una cosa è se ci vive. Va bene che rifacciano la facciata ma all’interno non c’è bisogno di niente».

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