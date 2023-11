Case popolari, l’affitto non si paga 

Gli affitti non vengono pagati da sempre, così come la tassa sui rifiuti. L’unica nota positiva è che quasi tutti gli inquilini hanno i requisiti per conservare il diritto a un alloggio, anche se prima di tutto vanno regolarizzati contratto e pagamenti in arretrato, ed eliminato qualche abuso edilizio.

È quanto emerso dal primo step del piano di riordino portato avanti dal Comune nelle case popolari di via della Musica, con tanto di gruppo intersettoriale che negli ultimi giorni ha incontrato una per una le famiglie che vivono nei 36 appartamenti dei palazzi a due passi da Molentargius, garantendo supporto e disponibilità a risolvere i tanti problemi accumulati negli anni. «D’ora in poi però tutti dovranno essere in regola», l’appello del vicesindaco Tore Sanna che annuncia anche risorse per ristrutturare e mettere in sicurezza le case comunali.

La situazione

Su 36 famiglie appena tre risultano più o meno in regola con canone d’affitto e Tari, a parte qualche rata in arretrato per oggettive difficoltà economiche. In ogni caso tutti gli inquilini sono senza un regolare contratto, una situazione di disordine dopo anni di mancate verifiche. «Così non si poteva andare avanti, facendo finta di niente come è successo in passato», sottolinea Sanna. «Abbiamo deciso di mettere ordine una volta per tutte». Fra le criticità rilevate durante diversi sopralluoghi, c’è anche qualche abuso che andrà eliminato.

I dati sono stati stilati dal gruppo di lavoro che unisce i settori Patrimonio, Politiche sociali, Servizi demografici, Servizi tecnologici e Polizia locale. «Questo conferma quanto il lavoro di squadra fra i diversi uffici sia importante per raggiungere gli obiettivi», sottolinea Sanna. Ora andrà valutato ogni singolo caso per definire le rispettive istanze di regolarizzazione, compreso il piano di pagamento in base alle disponibilità economiche di ciascuna famiglia. «Con il nuovo regolamento comunale è possibile pagare il proprio debito in molte più rate, in ogni caso andremo incontro alle diverse esigenze di ciascuna di queste famiglie», assicura Sanna.

Come si procederà

Un piano di riordino a tutto tondo - con tanto di regolamento di condominio da definire - ma d’ora in poi gli inquilini delle case comunali di via delle Musica dovranno essere più diligenti, altrimenti si rischia di perdere l’alloggio. «Con la sottoscrizione del contratto di locazione si dovranno impegnare al rispetto delle regole e dei pagamenti», ribadisce il vicesindaco. «Noi come amministrazione cercheremo di fare la nostra parte mettendo in sicurezza e valorizzando questi immobili del patrimonio comunale». Sono infatti in dirittura d’arrivo i lavori per impermeabilizzare le palazzine, «inoltre ci stiamo adoperando per investire delle risorse dedicate alla manutenzione straordinaria, in modo da rendere più decorose e accoglienti le case».

