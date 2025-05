Case popolari: la singolare protesta del sindaco 

Mancano le risorse per rendere abitabili le case di edilizia economica popolare. «Risorse ripetutamente sollecitate in maniera formale - dice il sindaco, Gian Pietro Arca - ma ancora non concesse dalla Regione». Il sindaco denuncia ripetutamente, anche sui social, il silenzio della Regione su questo argomento. «Mentre a Silanus ancora oggi non si riesce a rendere abitabili le case di edilizia economica popolare per mancanza di risorse, i comuni di Guasila, di Neoneli e di Villaputzu, rispettivamente amministrati, devo dire egregiamente, dai colleghi che rivestono anche il ruolo di consiglieri regionali, con “Sinistra Futura” e “Orizzonte Comune”, grazie alla “Legge di Stabilità Regionale 2025”, hanno ricevuto contributi economici". Arca poi aggiunge: «Ritengo che la possibilità di disporre di ingenti risorse economiche pubbliche da utilizzare in maniera discrezionale dia la possibilità di porre in essere favoritismi, discriminazioni e azioni clientelari volte a ottenere consenso, per tale ragione è urgente disciplinare normativamente in merito». Il sindaco di Silanus chiede poi conto alla presidente della Regione, Alessandra Todde, che sarà a Macomer venerdì pomeriggio. «Chiederò alla presidente Todde di farsi parte attiva e diligente per promuovere tale provvedimento, previo confronto con le parti interessate a partire dall’Anci». (f. o.)

