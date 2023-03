Case popolari in abbandono: «Area intervenga» 

«Acqua che entra dagli infissi e dal soffitto, ogni volta che piove la camera da letto si allaga e nella cameretta i muri sono pieni di muffa». Sono le parole di esasperazione quelle di Giovannina Addari, una dei tanti residenti di Tratalias alle prese con le mancate manutenzioni di Area.

I disagi

«Tutto è iniziato nel 2003 dopo i primi lavori di ristrutturazione della palazzina di Piazza Nenni, da lì è stato un inferno, con i problemi di infiltrazioni nel mio appartamento. Lo scorso anno durante altri lavori esterni, dissi agli operai che avrei comprato io il silicone, visto che c’era il ponteggio montato – racconta – chiesi ai tecnici di Area di monitorare il lavoro in modo da non spendere inutilmente i soldi della ristrutturazione». Raccomandazione vana: ad ogni pioggia si allaga tutto. Grossi problemi anche per Daniele Pireddu residente in viale Aldo Moro da 15 anni, ma negli ultimi cinque ha visto peggiorare le condizioni della sua abitazione a causa di un cedimento strutturale: «Da una piccola filatura nel muro immediatamente segnalata, – racconta - siamo arrivati a un quasi un centimetro di spaccatura sia nell’andito d’ingresso che in cucina. Devo aspettare ancora molto? Quando vennero a controllare misero nero su bianco che andava fatto un intervento urgente». Tantissimi disagi anche a casa di Sergio Murroni, in viale Aldo Moro, alle prese con l’umidità di risalita: «Si sono rotte le tubature sotto il pavimento, sentivo l’acqua sotto i piedi, nonostante le segnalazioni nulla da fare, – spiega – ho dovuto fare un impianto volante per porre rimedio provvisoriamente, muffa che si forma in continuazione, bagno inagibile con scarichi non funzionanti, e con grossi danni anche ai mobili causati dall’umidità, quando vennero i tecnici di area dissero che necessitavamo di un intervento estremamente urgente ma ad oggi ancora nulla».

Il Comune

A segnalare a Area i grossi problemi dei tanti residenti di Tratalias, paese che conta una grossa percentuale di immobili di proprietà dell’ente ,è l’assessore comunale alle Politiche abitative Fabrizio Pes: «Come si fa a indicare che un intervento va eseguito con estrema urgenza se poi, fatti passare due anni, oggi mi dicono che c’è da fare un ulteriore sopralluogo, nonostante le numerose sollecitazioni – dice - sono preoccupato a nome dell’amministrazione per tutte queste gravi problemi irrisolti e sentirsi dire da Area, alle prese con continui cambi dirigenziali e con cui ho interloquito anche recentemente, che non ci sono risorse? Ora basta: non ci crediamo più, intervengano una volta per tutte».