21 febbraio 2026 alle 00:11

Case popolari, il tema accende l’assemblea civica 

Piovono critiche da parte del Consiglio comunale di Iglesias legate alla gestione Area dell’edilizia abitativa popolare in città. Nel dibattito sulla mozione presentata in merito dal consigliere Antonio Zedde (Nuova Iglesias) sono emerse valutazioni severe: immobili in condizioni degradate, interventi assenti anche dopo diffide, gestione tecnica e amministrativa ritenuta inefficiente e scarsa attenzione verso famiglie già in difficoltà.

L’affondo più duro è arrivato dal consigliere Alessandro Lorefice: «Oggi Area è percepita come sinonimo di superficialità e indifferenza. È impensabile che si debba arrivare a ordinanze di sgombero o evacuazioni disposte dal sindaco per intervenire su situazioni di degrado o pericolo delle case Area». «Ci sono stati miglioramenti – ha puntualizzato nel suo intervento il consigliere Alessandro Pilurzu –, ma non sono sufficienti rispetto alle condizioni in cui versano le case gestite dall’ente regionale».

Il sindaco Mauro Usai ha invitato a inquadrare la questione anche sotto il profilo finanziario: «Le risorse stanziate sono importanti, ma lontane da quelle realmente necessarie. Incide anche l’elevata morosità nel pagamento dei canoni, che limita la capacità finanziaria dell’ente. Se non inquadriamo la discussione in un contesto regionale più generale, rischiamo di non comprendere fino in fondo le difficoltà». Da qui la proposta di Pilurzu, che ha proposto «la convocazione del presidente di Area in Terza commissione per fare un punto aggiornato sulla situazione degli alloggi a Iglesias». Pilurzu sottolinea inoltre la necessità di informare meglio i cittadini sulle modalità di segnalazione ad Area, che devono avvenire tramite l’indirizzo e-mail protocollo.carbonia@area.sardegna.it, riproponendo infine il servizio di supporto almeno due giorni a settimana, come già richiesto un anno fa nella mozione presentata da Zedde sullo stesso tema.

